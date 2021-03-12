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男友偷吃卻苦無證據！她一翻「賣場對話」綠慘：不是個案

編輯中心/綜合報導

2021-03-12 14:46:29

▲更有人點出了2點關鍵理由，手機會取消耳機孔的原因分別為「防水係數」和「手機設計」。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲出軌方式千百種，這名網友遭到背叛的方式卻讓眾人忍不住喊太離譜了。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
現代社群軟體發展相當迅速，不少情侶之間會察看彼此手機聊天紀錄，就怕兩人關係間多了一個第三者。有名女網友就透露交往兩年的原本是個貼心接送、主動報備手機密碼的暖男，沒想到某天利用網購平台的APP聊天室卻發現小三就光明正大的躲在裡頭，兩人還時不時傳著親密對話，離譜行徑讓不少網友直呼偷吃方法真的百百款！
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近日有網友在臉書社團《爆廢公社二館》分享一則貼文，指出有朋友打開男友手機，查遍LINE、IG聊天室或臉書訊息都找不到有偷吃跡象，結果某天打開網購平台才發現，男友與小三自己開了一個賣場存有滿滿的親密對話紀錄，原PO也忍不住吐槽「高手誰在跟你狡兔只有三窟？」。
▲（圖／翻攝自《Dcard》）
▲網友瘋傳這則對話截圖，直呼狡兔不只三窟。（圖／翻攝自《Dcard》）
男友偷吃的誇張方式曝光後，也有網友表示不敢置信。但事實上原文中被劈腿的女友本人就曾經在社群論壇《Dcard》上親曝自己的經歷，她形容遠距離戀愛的男友讓她交往兩年來都相當安心，除了會貼心接送外，就連她想查看男友手機內的訊息，密碼會乖乖奉上，這些舉動也讓她一度打算與男友訂下終身。
豈料女苦主某天趁男友洗澡時，拿著對方手機逛網拍，先是習慣性的翻了一遍通訊軟體，發現完全沒有異樣，「我還在默默稱讚男友真的好乖，思考是不是真的可以嫁了」，下秒點進網購平台的聊天功能卻發現藏著煽情對話，更親眼目睹男友傳了「換什麼衣服，等一下還不是要脫掉」、「洗完澡就要看到妳，懂？」等訊息。
▲（圖／翻攝自《Dcard》）
▲男友與小三的對話讓女苦主相當火大。（圖／翻攝自《Dcard》） 
遭到背叛的女網友當下也氣到發抖，更衝進浴室內將手機往渣男身上丟，事後詢問周邊男性朋友才知道這招數並非個案，止不住火氣的她也感慨「區區的免運券就可以讓渣男現行」，同時也勸網友懷疑另一半偷吃時要多注意細節。（編輯：楊智傑）
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