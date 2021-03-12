電梯超重鈴狂響！她嚇哭「只有我1人」 超毛結局全崩潰
編輯中心/綜合報導
2021-03-12 15:12:52
電梯為了安全，大多有乘載限制，若超過限重就會發出警示音。不過，近日一名女網友在《Dcard》貼文提到，下班的時候搭公司電梯，電梯莫名發出超重警示，她嚇慘直呼「超重？電梯裡只有我一個人啊」，最後結局更讓她崩潰不已。
原PO提到，某日下班的時候搭公司的電梯，當時工作單位在29樓，她一個人進電梯，之後到了28樓的時候門開了，但外面一個人都沒有，以為是有人按了電梯之後又走掉，便不以為意。豈料，電梯關上門後到了24樓，門又再度開了，外面一樣一個人都沒有，隨後關門到了21樓，門又開了，外頭一樣空無一人，就在電梯門快關的時後，疑似超重警鈴瞬間響起，她嚇慘直呼「超重？電梯裡只有我一個人啊！」趕快按開門衝出電梯，超重警鈴就停止了，原PO立刻改搭其他貨梯，雖然貨梯舊舊的，但還好有人，她總算鬆了一口氣，搭到一樓走出公司。最後，原PO去找一位體質特殊的友人，詢問對方「我旁邊有什麼東西嗎？」友人竟稱「旁邊跟了3個！」然後幫原PO收驚，喝了符水淨身後走了兩個，但有一個還跟著。友人給她一個護身符帶在身上，且說「祂到了祂想去的地方時會離開」，一連串遭遇讓原PO崩潰直嚷「嗚嗚嗚，我怎麼知道祂什麼時候離開？我以後不敢一個人搭公司電梯了啦」。貼文曝光立刻引發熱議，網友紛紛回應「好毛」、「建議去廟拜拜，進廟後不會跟進去，拜拜稟告神明，請神明幫忙就好，可以的話，擲筊求個護身符」、「怕屁啊！心若不怕，氣場比祂們強，祂們也怕你」、「我有次在公司上班，電梯燈直接給我黑掉，害我很快按開門，結果是燈壞掉」；但也有部分網友認為「單純只是電梯故障吧」。（編輯：賴詠璿）