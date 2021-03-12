男月收38K給媽1萬！骨折卻遭「趕出門」　網火大：心真狠

低薪、存不到錢是不少到外地工作的年輕人共同煩惱，每個月收到薪水不僅要試圖維持日常生活開銷，也有些年輕人得將部分薪水轉寄回家裡當作孝親費。日前就有名男網友在社群論壇

《Dcard》

上吐苦水，指出不只每個月都要匯錢到家裡，自己因為車禍無法工作得回家休養，竟還被媽媽趕出家門。

我是廣告 請繼續往下閱讀

這名男網友表示自己一個月收入只有三萬八千元，其中扣掉每個月固定繳納的房租5500元外，還得匯10000元回家給媽媽當作孝親費，然而母親卻將這件事認為理所當然。原PO指出當時因為手骨折在家休養，「我媽告訴我，因為我沒工作，家裡沒收入，所以要跟銀行先借錢付房貸，然後開始盧我簽名，最後我簽了」。

不僅如此，原PO領到跟銀行借來的款項後，便開始每天打電話向原PO的姊姊告狀「說我都不出去工作，想把我趕出來」。結果母親又把用他名字借來的錢花光，這才回頭向兒子哭訴，要原PO將家裡的房子賣掉才能把欠債還清。

▲月收三萬八就得繳一萬給媽媽使用，但自己骨折在家休養卻被趕出家門，男網友對這樣的日子感到相當無助。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

隨後姊姊將原PO接到南投專心休養康復，他的母親也沒有捎來任何關心訊息，一直採取不聞不問的態度。原PO也苦惱表示，「最近她對我的口氣真的比討債還討債，上班途中直接的傳給我『幾號會匯款給我？』，讓我覺得很不舒服」、「我跟媽媽的line上都只有討錢的內容，沒有任何噓寒問暖的對話」。

這樣的家長也讓許多網友看不下去，不少支持他的網友更留言回應「還好你還有一位好姐姐，不要太把媽媽的言語放心上，會更好受一點」、「好可憐，標準的把生孩子當投資」、「媽媽心真狠」、「對話一點都不覺得你媽愛你，竟然因為你受傷要把你趕出去？」、「孝可以，但是不一定要順」、「設定固定轉帳，之後不用理了」。（編輯：楊智傑）