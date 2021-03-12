NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

正常上下班「年薪爽領200萬」！他卻苦惱想離職　原因曝

編輯中心/綜合報導

2021-03-12 17:00:00

鈔票
▲一名網友指出，自己有位朋友的工作十分穩定，只要年資超過3年，年薪就可以200萬起跳，但最近對方卻表示「想離職！」（示意圖／ NOWnews資料照）
擁有高薪的工作，相信是不少人夢寐以求的。不過，就有一名網友指出，自己有位朋友的工作十分穩定，年資超過3年，年薪就可領200萬起跳，但最近對方卻表示「想離職！」原因曝光後，意外引起眾多鄉民討論。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己有位朋友去年找到一份工作，聽聞只要做到第三年，年薪就可以穩定兩百萬起跳。本以為對方會穩定繼續工作，「結果沒想到他最近一直在抱怨工作很無聊，想換工作，對工作沒熱情，覺得沒太多成長」。
原PO一聽就大吃一驚，「明明看他都正常上下班阿，很少加班，雖然聽說壓力有點大，但工作也是見紅就休，難道未來穩定兩百到三百的年薪比不過有趣？」這就讓他好奇發問「他如果離職是不是一定會後悔？你各位大家願意為了薪水做無聊的工作嗎？請問？」
▲原PO友人年薪雖有200萬，近期卻萌生離職想法。（圖／翻攝PTT）
▲原PO友人年薪雖有200萬，近期卻萌生離職想法。（圖／翻攝PTT）
問題一曝光，就引來不少網友討論，「他沒待過又爆肝又苦又鬥爭厲害錢又少的地方才會這樣」、「無聊又正常工時的工作能做到200萬，這個八成是天選之人」、「看過幾個人真的是這樣發了，不過創業失敗以後回去顧機台」、「背房貸再生一個小孩讓生活精彩一點阿」、「這不無聊吧！真正的無聊是沒壓力的工作，有壓力的工作根本累，他離職絕對是因為累，而不是因為無聊」。（編輯：陳雅雲）
關鍵字

NOW民調中心

近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

近期熱播的韓劇中，您最想看哪部？

繼續作答
福原愛、江宏傑雙方說法兜不攏　您的看法是？

福原愛、江宏傑雙方說法兜不攏　您的看法是？

繼續作答
全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

王定宇遭爆同居顏若芳，兩人澄清「僅房東房客關係」，您相信嗎？

相信
不相信
9.76%90.24%
2021-03-10-2021-03-16

單車違規激增，北市府想推「單車實名制」，您贊成嗎？

贊成
不贊成
71.71%28.29%
2021-03-09-2021-03-15

帛琉旅遊泡泡團費漲一倍（上看8萬），您還會想去旅遊嗎？

不會
6.49%93.51%
2021-03-08-2021-03-14
即時
推薦閱讀