正常上下班「年薪爽領200萬」！他卻苦惱想離職 原因曝
編輯中心/綜合報導
2021-03-12 17:00:00
擁有高薪的工作，相信是不少人夢寐以求的。不過，就有一名網友指出，自己有位朋友的工作十分穩定，年資超過3年，年薪就可領200萬起跳，但最近對方卻表示「想離職！」原因曝光後，意外引起眾多鄉民討論。
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己有位朋友去年找到一份工作，聽聞只要做到第三年，年薪就可以穩定兩百萬起跳。本以為對方會穩定繼續工作，「結果沒想到他最近一直在抱怨工作很無聊，想換工作，對工作沒熱情，覺得沒太多成長」。原PO一聽就大吃一驚，「明明看他都正常上下班阿，很少加班，雖然聽說壓力有點大，但工作也是見紅就休，難道未來穩定兩百到三百的年薪比不過有趣？」這就讓他好奇發問「他如果離職是不是一定會後悔？你各位大家願意為了薪水做無聊的工作嗎？請問？」問題一曝光，就引來不少網友討論，「他沒待過又爆肝又苦又鬥爭厲害錢又少的地方才會這樣」、「無聊又正常工時的工作能做到200萬，這個八成是天選之人」、「看過幾個人真的是這樣發了，不過創業失敗以後回去顧機台」、「背房貸再生一個小孩讓生活精彩一點阿」、「這不無聊吧！真正的無聊是沒壓力的工作，有壓力的工作根本累，他離職絕對是因為累，而不是因為無聊」。（編輯：陳雅雲）