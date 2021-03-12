取放流水循環利用 鄭文燦：希望桃園不要二階限水
記者李春台/桃園報導
2021-03-12 15:18:06
全台面臨缺水危機，桃園市長鄭文燦今（12）日上午應邀出席台積電植樹活動，與台積公司副總經理廖德堆和新竹、台中、台南三市市長一同連線植樹。鄭文燦表示，市府目前提出多項節水措施，包括要求工業區用水大戶節水7%、提供放流水取用，民生用水部份也實施夜間減壓供水，希望桃園不要進入第二階段的限水。
鄭文燦指出，目前市府針對1千度以上的工業用水大戶要求節水7%，像冷卻用水或者是廠房的一般用水，都希望能夠盡量地採用循環利用的方式，另外製程用水部分，也希望能夠盡量節約。鄭文燦說，目前幾家大的科技廠商也有採用放流水，例如美光科技使用A7站水資源中心的放流水、南亞電路以埋設裝管方式取用北區水資源中心，預定使用1500噸的放流水；民生用水方面，夜間減壓供水平均節水率已超過5%，工業用水希望達到節水7%左右，讓桃園不要進入所謂的二階段限水。台積電在桃園設有封裝廠，談及近來台灣缺水情形，廖德堆表示，節水是台積電努力的目標，針對水源的控制及節缺一直有在努力，目前的水情對所有製程沒有任何影響，公司也會配合市府的節水計劃，希望不會有任何缺水的問題。鄭文燦表示，目前北水南調非常順利，從翡翠水庫一天調度80萬噸的水至板新水廠，桃園每日支援新竹21萬噸水，竹科的用水一天約須14萬噸，希望讓北水南調的效益提高。另外，桃園市備援用工業水井約有1300多口，市府已通知所有廠商可以使用地下水井，目前地下水井有水權狀的部分達2億噸，相當一個石門水庫的有效蓄水量，希望各工業廠商能優先使用地下水。