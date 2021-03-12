客備註「懷孕中請上樓」！外送哥一看擔心了 全場秒懂
編輯中心/綜合報導
2021-03-12 15:43:54
近年來美食外送平台崛起，只要輕鬆動動手指點選手機App，就能在家等待外送員將餐點送上門。不少民眾看中懶人商機，紛紛投入其行業。不過就有位外送員透露，遇到一位客人點餐時備註「懷孕中請送上來放鞋櫃」，讓他看了直呼「我很擔心」，網友也秒懂其中玄機，引發熱議。
有位外送員在臉書社團《爆怨公社》發文，透露某位「新竹陳小姐」在點餐時備註「懷孕中請送上來放鞋櫃」。但原PO卻吐嘈指出，「每個月都會接到您的訂單，發現您已經懷孕快兩年了」。原PO笑稱「我很擔心」，還Google了大象的孕期才會長達近2年，放話下次再看到備註還是懷孕中，「就要聯絡動物園能不能去你家抓大象」。笑翻的網友紛紛在底下留言回覆說，「人家老公很強，不能怪她」、「哪吒懷胎三年零六個月」、「你大象系」、「妳放心，她會一直生下去」、「哈哈哈，我覺得蠻幽默的啊」、「一次生好生滿，就比較不會有年齡的代溝」、「笑死，戳到笑點」。不過也有網友認為，「外送員還要管對方懷孕多久？」、「外送不是送達指定樓層嗎？跟生不生沒關係吧」。原PO則解釋都會上去，只是「如果已經生了請改一下備註，很多媽媽也會備註顧孩子無法下樓外送員看到，都會很開心送上去」。（編輯：倪浩軒）