小吃店「強迫併桌」超討厭？兩派人馬戰翻 店家心聲曝光
編輯中心/綜合報導
2021-03-12 15:31:19｜2021-03-12 15:35:11
「小吃店」是台灣街頭常見的餐館，也是許多人在三餐之間或是宵夜的好去處，但近日就有網友在網路上表示「小吃店的『強迫併桌』是不是超討厭？」沒想到卻引起兩派人馬戰翻，店家的心聲也隨之曝光，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「強迫併桌真的很煩」的文章表示，「我自己非常不喜歡併桌，有的小吃店生意比較好是會先告知人多需要併桌，今天去了某中高價位的便當店，該便當店牆上寫了不少用餐規則，例如抵消90元、限時40分鐘之類」，原PO也接著說「店內坐位不多、桌子不大，2人方桌比一般小吃店小」，而就在原PO用餐了15分鐘左右之後，有另一位客人問原PO「對面有人坐嗎？」原PO表示沒有人之後，對方就直接坐下來併桌吃飯。這讓原PO瞬間傻眼直言「跟店員反應過後，店家表示下次會先問過，這次沒辦法，我不願意也只能請我離開」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，兩派網友紛紛戰翻，有網友認為「下次就說有人吧」、「沒有壓克力隔板有點不能接受併桌」、「我也很討厭併桌」，也有網友表示「併桌很平常，反正只是吃飯而已」、「座位不多，位置不大，本來就會併桌了，有啥好鬼叫的」。不過也有人說出店家的背後心聲，「人家開店就是要盈利，一個人佔整張桌子，阿都說位子不多了，每個人都這樣那人家生意還要不要做」。（編輯：王柏文）