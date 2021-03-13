搭高鐵自由座會讓位給小孩嗎？網揭「背後心態」：不懂欸
編輯中心/綜合報導
2021-03-13 00:15:13
高鐵因快速的特性，現在成為不少人南北往來的大眾交通工具，不僅貫穿了全台人口最稠密的西部走廊，也如願實現了「一日生活圈」，是不少上班族、學生族返鄉過年或出差出遊節省時間的交通首選。不過就有網友好奇詢問，在高鐵自由座車廂，如果旁邊站著小妹妹或小弟弟，「大家遇到這種狀況都會讓座嗎？」問題一出掀起討論，許多網友都直指家長的「背後心態」，直言「不懂欸！」
有位網友在PTT發文表示，很多人應該都有這種經驗，在高鐵自由座車廂擠滿人的時候，旁邊站著小妹妹或小弟弟，「楚楚可憐的看著你」。原PO認為大部分人出於愛心都會讓位，但也不禁納悶父母為了省錢不先訂位，是打算讓小孩站一整路，還是「想說反正大家一定會讓座給小朋友？」原PO最後詢問大家，「遇到這種狀況都會讓座嗎？」網友紛紛留言回覆說，「讓什麼小孩又不會腿痠」、「耳機墨鏡戴起來」、「小孩都坐不住的」、「不會買對號座？」、「不懂＋1，自由座也沒便宜多少錢，孩子很可憐」、「我不會讓喔」、「要坐自由座就要自己評估」、「以前我會讓，但現在不會了。你的不便要自己先處理好」、「如果是身體不方便的我會讓，小孩請父母自己解決」、「買自由座還要抱怨的為何不買對號座」。不過也有網友認為，「是不是有人不知道自由座也有半票」、「高鐵應該取消自由座」、「買對號座就不用擔心有小朋友老人跟你討位置」、「自由座讓一下還好吧，又不是自強號對號座讓給沒票的」。（編輯：倪浩軒）