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男爽中21張發票「遭國稅局約談」！暗黑疑點被揪出：難怪

編輯中心/綜合報導

2021-03-13 00:35:05｜2021-03-13 01:00:10

▲一名女網友發文，表示老公日前將中獎的發票搞丟了，她以為被撿走，就不以為意，豈料最近收到一封信，打開來也讓她超感動。（圖／記者顏真真攝）
▲一名網友指出，自己有21張發票中獎，卻因此遭到國稅局約談。然而相關文件曝光後，就有眾多行家揪出疑點。（示意圖／記者顏真真攝）
統一發票開獎後，許多民眾聽聞消息，都會拿出累積已久的發票，準備來看看自己是不是就是中獎的幸運兒。不過，就有一名網友指出，自己有21張發票中獎，沒想到卻遭國稅局約談！然而，就有眼尖鄉民揪出疑點，意外在網路上掀起討論。
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原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，其於文中無奈問道「為什麼中了獎，還要被查水錶？還要說明為什麼中獎？！不配合調查還要罰款！真的有點困擾我了⋯」。
隨後他貼出一張照片，只見畫面中，該名網友於2019年11月至2020年2月間，4個月的期間共中了21張發票，卻遭國稅局要求配合調查，若拒絕提供相關資料文件等，將依法開罰新台幣3000元以上，30000元以下罰鍰。
▲原PO貼出文件證明。（圖／翻攝爆怨公社臉書）
▲原PO貼出文件證明。（圖／翻攝爆怨公社臉書）
貼文一曝光，瞬間就引來網友熱議，「中21張，我這輩子還沒中過那麼多張」、「21張的確有點多，如果真的是運氣好的話就配合就好...」、「21張～真的要查一下了，太神了」、「我一年中不到一次，你一次21張真的很強」。
然而，就有網友眼尖抓到問題點，發現中獎發票都來自同一間公司，「因為懷疑洗發票啊！之前待超商，常常有同一個人來買鋁箔包飲料，一罐開一張發票，因為之前法規沒有規定不行，只能柔性勸導！」、「異常中獎又同一間，被調查很合理」、「洗發票吧！被查正常啊」、「同一家公司開給你的發票能中21張，比中樂透頭獎還難吧」、「同一家店中21張？！」
事後原PO更新內文，表示這些發票是自家爸爸到超商門口向客人拿的，「才會有這種機率，真的頭一次遇到，才會分享給板友，勸導過沒有用，真的很愛收集」。（編輯：陳雅雲）
▲原PO發文抱怨遭到約談。（圖／翻攝爆怨公社臉書）
▲原PO發文抱怨遭到約談。（圖／翻攝爆怨公社臉書）
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