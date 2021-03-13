男取餐喊「一句」！老闆娘瞬間變臉 外送員認了：會被打
編輯中心/綜合報導
2021-03-13 00:50:01
近年來美食外送平台崛起，不少人看中懶人商機，紛紛投入其行業。不過，就有一名外送員指出，某天至一間店想取餐時，下意識喊了老闆娘「一句話」，卻立馬導致對方變臉火大，讓他十分不解。對此，就有許多網友一看秒懂直呼「會被打！」
原PO於臉書社團《外送員的奇聞怪事》上發文，好奇表示「大家去取餐，都叫老闆娘姐姐還是阿姨？」他指出自己已30多歲，只要遇到外型目測約40歲或50歲的人，都會喊一聲阿姨來稱呼。但原PO某天要取餐時，下意識喊了「阿姨我是XX號」，當下立馬被老闆娘兇了一頓，對方甚至狠嗆「你剛剛叫我什麼？你叫我什麼你再給我說一次」，原PO嚇壞後才隨即道歉，不過這就讓他疑惑提問「女生看起來超過40的，應該都是阿姨吧？為什麼要瞬間爆怒呢？」貼文一曝光，就引來許多網友討論，「你就算不識相了XD」、「就算80也要叫姊姊」、「你該慶幸你能活著走出店面」、「姐什麼姐，阿什麼姨！叫美女XD」、「覺得阿姨聽起來比較有禮貌阿，尊敬老闆娘是長輩的意思，沒有其他想法」、「千萬不要3x的去叫40初的阿姨，會被打」。甚至有外送員教學最佳說法，直言「你好，581xxx號或熊貓xxx號就好，幹嘛硬要加稱謂呢，我是老闆聽你這樣說一律30分鐘後再給你餐點」、「管他叫什麼，反正就喊熊貓幾號，有餐就拿沒餐就等」、「一般外送員來我店都說，老闆你好，Uberxxx取餐」。（編輯：陳雅雲）