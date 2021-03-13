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接到訂單秒棄不爽送！外送員抖「真實理由」　眾驚：聰明

編輯中心/綜合報導

2021-03-13 10:28:23

▲外送商機近幾年擴大，不少人都投入外送員的行列。（示意圖／UberEats官網）
▲外送商機近幾年擴大，不少人都投入外送員的行列。（示意圖／UberEats官網）
外送平台近幾年來崛起，民眾只要在家使用APP點餐，美味餐點就會送到家門口，不過，也常常有顧客想利用外送平台做其他事情。近日，就有外送分享自己接到一筆訂單後，看到客人備註立刻棄單，貼文引發熱議。
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原PO在「UberEats全台討論區」貼文指出「剛接單還沒有取餐，這位客人就秒傳給我，當下直接棄單」只見貼出的照片，客人上頭寫著「可以到7-11順便幫我買菸嗎？」這也讓原PO表示「寧願沒有訂單也不接這種的，沒買還會被刷負評」。
▲網友分享自己接到訂單後，客人馬上詢問是否能幫忙買菸，讓他馬上把訂單取消。（圖／UberEats全台討論區）
▲網友分享自己接到訂單後，客人馬上詢問是否能幫忙買菸，讓他馬上把訂單取消。（圖／UberEats全台討論區）
貼文一出，網友紛紛回應「好聰明！寧願不送也不要寵壞客人」、「我們本來就是送食物的，給你一個讚」、「拒得好，不然一堆麻煩，也許還吃負評」、「欣賞你做法，讚！我也是拒！」、「聰明啦！保護自己也不要讓客人留負評」、「沒小費還要被負評就很衰了，很讚」、「我都直接回公司規定不能喔，謝謝」。
不過，也有外送員表示「之前也有遇到要買菸跟無糖綠的，也有幫忙買」、「你沒有先問小費多少再決定嗎哈哈」、「我不會欸，我還是先講清楚代跑要給我小費，能接受的我就接，不能的，或者沒給確切答覆我就直接拒」、「我是都會順便幫忙買啦，沒這麼嚴重啦」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
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