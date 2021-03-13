月薪多少住台北才划算？網曝「分水嶺」全哭：根本2世界
編輯中心/綜合報導
2021-03-13 10:55:23
許多人在找工作時，會將薪資福利作為主要的參考項目之一，更有不少人選擇離鄉背井到外地打拚，不外乎希望得到更優渥的待遇。不過，近日一名網友在PTT八卦版提到，若為了工作到台北租屋，月薪需要多少住台北才划算？貼文立刻引發熱議，釣出過來人曝「分水嶺」，坦言「南部就跟北部2個國家啊！」
原PO表示，常常看到很多北漂族，領的薪水是3萬多或者4萬初頭，在新北租個小雅房跟人家一起住，一個月6000千左右，有時候還頂樓加蓋，女生還要擔心被房東、房客騷擾，感覺很辛苦，不禁好奇詢問「這種薪水為什麼不回去南部，跟家人一起住多舒服」，想知道北漂族薪水要多少住台北才划算？貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「我聽過畢業第一份工作月薪9萬，給你參考」、「南部就跟北部2個國家啊，文化、飲食與人相處方式，我真不懂一個小島怎麼可以差這麼多」、「你回南部沒工作＝0收入，北部還有工作」、「年薪破100是基本的」、「存頭期款的速度，比不上房價漲速度」、「沒8～9別想住北市；沒5～6別想住新北，以上都是說租屋」。對此，許多過來人喊出「1分水嶺」根本兩世界，「3萬基本上是月光，沒有失敗的權利，如果只是想體驗台北生活短期應該還好；如果是想在北部發展，至少抓兩倍，你的工作有未來性到6萬以上才有長期住台北的價值」、「月收沒有6萬，還是滾回老鄉種田啦」、「台北月薪沒6萬，活得像鬼一樣」、「台北第一年後沒破6萬都很慘」、「6萬還可，要過好一點8～10萬」。（編輯：賴詠璿）