男友劈腿苦無證據！女見手機「一幕」愣 網嚇壞：立刻看
編輯中心/綜合報導
2021-03-13 11:10:10
情侶在交往時，總會熟知對方的一舉一動，有時候只要一個「小細節」，或許就是出軌的前兆。近日，就有網友分享明明知道男友疑似出軌，但不管從任何社交平台都無法發現有聊天的記錄，直到打開男友手機看到一幕才發現真相，貼文引發熱議。
原PO在「爆廢公社二館」貼文指出「看到有網友在靠北男友貼文說，明明知道男友有小三，但不管從LINE、臉書、IG都找不到男友偷吃的聊天紀錄，難不成這年代還有飛鴿傳書？直到某天無意間打開男友網購的APP....才發現男友跟另一個女生開了一個賣場在裡面聊天」。只見貼出的照片中，男方在網購APP的聊天室打出「幫我開門，我到了」，對方則回應「太快了吧，你很急喔，等我換個衣服就下去了」，男方則在回應「笑死換什麼衣服，等等還不是要脫掉」，這讓原PO感嘆「各位男生的大賣場聊天室即將要被檢查一波了」。貼文一出，網友紛紛回應「高手＝＝這真的扯」、「太狂了...從沒想過」、「以後直接禁止買網購謝謝」、「快笑死，也太扯」、「高手在人間啊」、「偷吃的最高境界，虧他想得到」、「太扯了啦，腦袋怎麼都想得到這種東西」、「查到連蝦皮都看，這女的也挺適合去徵信社了」、「女生也真是厲害」。（編輯：張嘉哲）