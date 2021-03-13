女兒畢旅3天6750元！爸喊快吃土 眾一看反讚：不去太虧
編輯中心/綜合報導
2021-03-13 13:22:17
相信大家都有經歷過求學階段要畢業之前，學校都會舉辦畢業旅行，這是每個學生都相當期待的事情。對此，就有一名爸爸分享自己小孩的國中畢業旅行行程，去三天兩夜就要價6850元，讓他大喊吃不消，貼文引發熱議。
原PO在「爆廢公社二館」貼文指出「女兒最近要去畢業旅行，結果三天兩夜的行程就要6850元，只有去義大也沒有去麗寶，雖然以上我們都已經去過了，但還是會給小朋友去啦，不多說，換我吃土去」。原PO強調「CP值高不高在個人，除了人、事、物、地外，錢不是什麼大問題，是當下的心情跟去的人，重點是好天氣啦，唉！懷念以前讀書的畢業旅行，隨便一個都比這個好，錢再賺就有，求學回憶無價，希望上次那位4天3夜要價6650發文的家長，能心理平衡一點。」貼文一出，網友紛紛回應「住的很好....錢都花在住宿了」、「買的是孩子的回憶，一生就只有這麼一次」、「不管多少我都會讓孩子去，因為小孩求學階段就只有這一次經驗」、「我們家的2天1夜就3500了」、「住的都是星級飯店，跟同學出去玩實在」、「我兒子之前嫌行程太爛，國中的沒去，結果後悔到不行」、「ㄧ定要讓孩子去，求學階段回憶就這麼一次，不去太虧」。（編輯：張嘉哲）