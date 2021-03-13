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面試錄取爽翻！人資「挖洞」男秒跳　恐怖內幕曝：被騙了

編輯中心/綜合報導

2021-03-13 13:35:38

▲面試官在面對求職者時，有些涉及隱私的敏感問題應避免詢問。（圖／取自Unsplash）
▲網友分享自己面試後被錄取，但卻被人資擺了一道。（示意圖／取自Unsplash）
找工作時通常都要經過面試這關，而有些人為了銜接上工作，通常會邊做工作邊投履歷，等到確定拿到新公司Offer之後才提離職，不過，近日就有網友分享自己面試之後被錄取，沒想到慘被人資「挖洞」陷害，貼文引發熱議。
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原PO在PTT貼文指出「就算拿到紙本Offer也是假的！事情是這樣，我去一間公司面試然後拿到紙本Offer後才離職，結果那間公司人資要求我提供前公司的薪資單，我也提供了，反正我沒有騙人」。
▲網友表示自己拿到面試錄取時，被人資要求提供「前公司薪資單」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲網友表示自己拿到面試錄取時，被人資要求提供「前公司薪資單」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
「結果那公司看完之後，說『原來你只有領這樣，那這樣沒有辦法給你原本談好的薪水』，當下就砍了我10％多一點的金額，什麼鬼啊！如果你要給我這薪水，我就不會跟原公司提離職了啊....想請問各位有什麼辦法能維護自己的權益嗎？我一直以為拿到Offer就不會被搞，想不到還是遇到這種狀況，真的蠻錯愕的... 」。
貼文一出，網友紛紛回應「太誇張了＝＝這可以問看看勞工局吧」、「什麼公司啊...而且你都提離職了」、「太傻眼了吧...希望有後續」、「核薪又發面試通知還能改，到底是哪一間這麼缺德」、「這個洞挖的還可真深，跳下去都出不來」、「太不合理了，如你所說的大公司跑核薪應該是很麻煩又正式，竟然會有這種事情」。（編輯：張嘉哲）
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