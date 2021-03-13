爽騎共享機車1年！他讚方便卻曝「崩潰缺點」：陰魂不散
編輯中心/綜合報導
2021-03-13 14:16:06
近年隨著環保意識抬頭，電動車更是掀起一波流行熱潮，各大廠也紛紛推出共享機車服務，隨租隨還相當便利。對此，一名網友在臉書社團《GOGORO CLUB TAIWAN》貼文提到，使用共享機車近一年時間，覺得確實很方便，費用對短程的消費者而言也還算合理，卻有一個缺點始終無法忍受，就是共用安全帽的恐怖氣味，貼文曝光意外釣出一票苦主共鳴。
原PO表示，使用電動共享機車近一年時間，覺得很方便，費用對短程的消費者而言也還算合理，但卻有一個令人討厭的缺點，就是共享機車內的安全帽，只要天氣一遇到下雨，或雨後天晴幾星期內就會發臭，崩潰直呼「臭得令人作嘔，邊戴邊騎，味道發散整顆頭」，就算到達目的後還完車子與帽子，走在路上依舊可以聞到頭髮殘留的那股濃濃氣味，甚至溢散至他的鼻腔。原PO笑稱「連我上國光號要搭車回到台中，直到下車，那股臭味簡直是來索命的陰魂不散」，回到台中家後，妻子見到原PO第一句話居然不是說「你回來啦」，而是「你的頭怎那麼臭？」讓他哭笑不得。貼文一出，隨即引發大票苦主共鳴回應「這無解啊，常用的話自備帽子超完美，臨時要用的話，只能狂噴酒精或其他消毒的」、「建議有考慮騎共享機車的，可以自備一頂薄棒球帽之類的，先戴帽子再戴安全帽」、「自備安全帽＋1，有潔癖實在不敢戴別人戴過的安全帽！」「雖然超方便，但我每天騎，自己戴半罩哈哈」。不過，也有網友緩頰，「有提供安全帽其實很貼心耶，如果每天騎的話就自己帶呀」、「附你安全帽只是應急用的，本來就要自備」、「車廂內還有拋棄式頭套可以使用，覺得還算不錯」、「其實我覺得這個不全是他們的問題，每天多少人使用，而且附帶頭套很多人不使用，加上租借機車無法克服天氣，不可能一個人還車馬上有工作人員去換安全帽」。（編輯：賴詠璿）