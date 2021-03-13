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保護藻礁等於重啟核四？藻礁總部：關注藻礁團體大多反核

記者李春台/桃園報導

2021-03-13 15:46:27

藻礁連署書運台北總部保管
▲藻礁公投工作小組今天將連署資料打包封箱，運到更安全的台北總會進行保管，預計將於18日將所有連署書資料送交中選會。（圖／記者李春台攝，2021.03.13）
藻礁公投二階連署截至昨晚公投工作小組統計總收件數69萬2436份，近日志工都忙著處理歸檔造冊，下週四3月18日將送交中選會。今（13）日上午工作人員集結荒野保護協會桃園分會，將所有連署書打包封箱，專車直送台北總會保管。對外界質疑支持藻礁公投，就等於支持國民黨和重啟核四，公投總部發言人陳逸樺今天表示，「長期在關注藻礁議題的很多團體其實都是反核的」。
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陳逸樺表示，今天共出動3台貨車，載運超過5百箱連署資料。原本預定上午10時才要開始打包上車，9時不到，荒野保護協會桃園分會就陸續有志工前來幫忙，以接力方式將一箱箱的連署書資料從二樓搬下來，再送上車、排整齊，準備中午送往台北總會保管，同時警方也派員一路跟車護送，確保這些將近70萬份的支持者心意都能安全地在18日送達中選會。
▲外界質疑支持藻礁公投等同支持重啟核四，陳逸樺回應表示，「如果大家認真去研究這個議題就會知道，長期在關注藻礁議題的很多團體其實都是反核的」。（圖／記者李春台攝，2021.03.13）
▲外界質疑支持藻礁公投等同支持重啟核四，陳逸樺回應表示，「如果大家認真去研究這個議題就會知道，長期在關注藻礁議題的很多團體其實都是反核的」。（圖／記者李春台攝，2021.03.13）
 
對於外界質疑支持藻礁公投，就等於支持國民黨和重啟核四？「我們當然不願意被扣上這個帽子」陳逸樺指出，「如果大家認真去研究這個議題就會知道，長期在關注藻礁議題的很多團體其實都是反核的」。她強調，這個公投案絕對沒有任何顏色，「我們有的顏色就是粉紅色，除了代表是藻礁的顏色，也象徵著是心的顏色」。大家本著一顆很想守護這塊7600年蘊育出來很珍貴的自然生態地景的心情，不應該在我們這一代就決定它的去留。
雖然目前連署書回收已達二階門檻，陳逸樺說，這幾天還是有民眾陸續將連署書送回總部來，工作人員會配合收件處理，不過因為桃園影印機只有2台，因此之後所有資料歸檔都會每天送回台北總會處理，總部昨日也與中選會溝通詢問18日送件的相關流程，相信可以很平順的把這些近70萬份的連署書移交中選會。
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