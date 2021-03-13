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貨車闖橋下慘分離！外送員目睹「衝擊畫面」　反應全驚呆

編輯中心/綜合報導

2021-03-13 16:09:07

▲一輛貨車準備通過橋下，後方貨櫃卻突然墜落，旁邊的外送員當場嚇傻。（圖／翻攝自《路上觀察學院》）
▲一輛貨車準備通過橋下，後方貨櫃卻突然墜落，旁邊的外送員當場嚇傻。（圖／翻攝自《路上觀察學院》）
現在有許多餐廳都和外送平台App合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府，尤其在防疫期間，更多人偏好在家叫外送餐點，減少與人群的接觸。不過，近日一名網友在臉書社團《路上觀察學院》分享，昨（12）日在台北某橋下直擊一起意外事件，一輛貨車準備通過橋下，後方貨櫃卻突然墜落，旁邊的外送員當場嚇傻，畫面曝光掀起熱議。
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原PO昨經過一處橋下，驚見一輛貨車通過橋下，疑似沒有注意到該處限高1.8公尺，駕駛車頭穿越之後，後方的貨櫃卻卡住突然墜地，讓他嚇傻直呼「下午正好路過，聽到一聲巨響……」
▲一輛貨車準備通過橋下，後方貨櫃卻突然墜落，旁邊的外送員當場嚇傻。（圖／翻攝自《路上觀察學院》）
▲一輛貨車準備通過橋下，後方貨櫃卻突然墜落，旁邊的外送員當場嚇傻。（圖／翻攝自《路上觀察學院》）
畫面中可見，這起意外發生當下，一旁還有一名身著桃紅色制服的外送員，正在路上停紅燈，嚇得不知所措，對於旁邊這起意外事件，表情卻是異常淡定，也讓網友嘖嘖稱奇。原PO不禁笑稱這名外送員「今天的外送任務有些困難啊！」此外，也有其他網友分享另類視角，逗趣將其比喻為「本人」與「小孩」。
貼文曝光之後，大批網友看完笑翻直呼「司機大哥，你有東西掉了」、「玩命關頭5拍片現場」、「一定又是被頭過身就過給鼓勵的人」、「外送員你的箱子掉了」、「後座掉了啦」、「外送員也太淡定哈哈哈哈哈」。（編輯：賴詠璿）
▲一輛貨車準備通過橋下，後方貨櫃卻突然墜落，旁邊的外送員當場嚇傻。（圖／翻攝自《路上觀察學院》）
▲一輛貨車準備通過橋下，後方貨櫃卻突然墜落，旁邊的外送員當場嚇傻。（圖／翻攝自《路上觀察學院》）
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