停車格全被佔！他見「胖瘦金爐」超傻眼 居民曝隱藏真相
編輯中心/綜合報導
2021-03-13 16:49:12
市區的車位總是一位難求，讓不少開車族都相當煩惱。近日，就有網友抱怨，好不容易在路邊停車格看到兩個位子，卻發現有人不但用交通錐佔位，甚至還拿出「金爐」，讓他看了非常傻眼，貼文一出也引起網友熱議。
原PO在《爆怨公社》貼出一張照片，並表示「唉！位置已經夠難找了，還搞這招，創意無極限啊！」只見路邊的停車格擺了交通錐、旗幟、瘦金爐，後面的格子甚至還放了一個胖金爐，這樣的佔位行為讓原PO相當傻眼。許多網友看到也忍不住開酸，「他們要不要直接把神桌+祖先神龕都拿出來放好了」、「乾脆把祖墳遷到那邊好了」、「台灣應該成立一個路霸專線」、「如果格子是合法的，就通知警察人員」、「請call 110，拿這種來佔位很扯」、「傻眼，全部都是你家的喔」、「在排演唱會門票嗎XD」。不過，就有一名當地的網友貼出一張公文，說明「對方其實有申請要臨時使用道路」，但申請範圍卻有點模糊，因為公文似乎有3頁，他只看到2頁，再加上大多數人看到這樣的畫面，都會直接聯想到是佔位的，應該在金爐上貼出公文或告示避免誤會，讓他不禁質疑「停車格好像真的沒申請」。（編輯：許智超）