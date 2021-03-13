小姑買房要借錢！婆婆竟「開大招」強逼 人妻一看秒爆氣
編輯中心/綜合報導
2021-03-13 18:06:40
婆媳問題自古以來不斷存在，媳婦學習如何和婆婆相處，始終是一大學問。對此，就有一名人妻抱怨，婆婆很喜歡偷看她和老公的隱私，有次小姑要買房來借錢，婆婆竟使出一招，來逼迫夫妻倆借錢，讓她非常氣憤。
據《網易新聞》報導，大陸有名人妻小麗（化名）表示，公公過世後他們就把婆婆接到家裡一起住，起初她和婆婆相處十分融洽，婆婆不但會主動幫忙打掃、洗衣，還會幫忙做飯給夫妻倆，而小麗也經常抽空陪婆婆逛街、買衣服，婆媳關係相當不錯。最近小麗卻發現，婆婆很喜歡偷看她和老公的隱私，還問他們有多少存款，她只說「大概快10萬吧」，結果小麗某天回家時，竟看到婆婆在翻房間抽屜，拿他們的存摺檢查，而存摺裡面的錢就是他們的存款，一共20萬元人民幣（約86萬新台幣）。小麗當時還心想「反正婆婆也不是外人」，沒想到婆婆最近一直說小姑要買房子，但是還差一點錢，接著小姑就說要請夫妻倆吃飯，她這才察覺到不對勁，認為肯定沒什麼好事，於是跟老公約定好「如果她是因為房子的事要借錢，我們最多借5萬元（約21萬新台幣）」。結果吃飯時，婆婆竟直接拿出手機點開夫妻的存摺照片，並直說「你們存摺裡有20萬元的存款，借小姑10萬元不成問題」，而這10萬原本是夫妻倆的買車基金，最後竟被婆婆借了出去，讓小麗感到相當氣憤。（編輯：許智超）