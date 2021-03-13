仙氣飄飄！空靈少女登時尚雜誌爆紅 「真實年齡」網驚呆
編輯中心/綜合報導
2021-03-13 19:14:31
模特兒除了要有完美的顏值以外，更要有姣好的身材。不過，日本最近就有一名模特兒引發關注，不只是因為她有著清新的外表、混血的輪廓，還因為她的真實年齡僅有11歲，讓不少網友嚇壞，都忍不住直呼「根本是天生的模特兒」。
根據日媒《MANTANWEB》報導，年僅11歲的山口賴良（山口らいら）目前是一名女模特兒，去年因為外型出眾，所以被新垣結衣所屬經紀公司LesPros娛樂發掘簽入旗下，成為了年紀超小的新人模特兒，她甚至還獲得時尚雜誌《PLEASE15》的介紹，瞬間爆紅。山口賴良出生於2009年，同時有著日本與澳洲的血統，因此清純又空靈的樣貌使她完全不輸職業模特兒，此外，她也曾登上日本雜誌《ooze》的專欄，瞬間就圈粉了一大票粉絲，這也讓她的一舉一動都受到媒體關注，就連未來的演藝之路都備受矚目。許多日本網友見到山口賴良超齡的外表，都忍不住驚嘆，「太成熟了，根本是天生的模特兒」、「這才11歲？！太不科學了」、「直接被圈粉，太可愛了我支持妳」、「這顏值太犯規了」、「看照片還不相信，一查才知道是小學生」、「是不是太成熟了？不知道14、15歲時會變成什麼樣子」。（編輯：許智超）