哪些台灣小吃是「當地獨有」？內行老饕曝正解：難以複製
編輯中心/綜合報導
2021-03-13 18:50:09
台灣素有美食王國之稱，特色小吃攤販是許多國外觀光客和老饕們的來台必點。不過就有網友好奇詢問，哪些小吃是「在地獨有，其他地方不太吃得到？」問題一出掀起熱議，更釣出許多內行老饕分享心目中的「當地限定」小吃美食名單。
有位網友在PTT發文表示，有些小吃在台灣很多地方都吃得到，像臭豆腐，肉圓..等等，各處夜市都有。但也有些當地特色小吃，若去別的地方，就很難吃得到。原PO舉例像是，「糯米炸、青蛙湯、涼圓、拉（搦）仔麵、白糖粿、蕃薯椪、一串心、卜肉嘉義涼麵」等等。最後詢問大家，「還有哪些在地小吃，只在某些地區吃得到，去外地就很少看得到？」網友紛紛在底下留言回覆說，「三星蔥系列，東石蚵仔」、「宜蘭的傳統花生糖也大部分宜蘭在做而已」、「六甲狗母魚酥」、「丹丹啊，南部獨有」、「阿給，真的淡水有而已」、「嘉義的豆漿豆花」、「苗栗人的驕傲，水晶餃」、「蝦公粄我真的是不曾在屏東內埔以外的地方看過」、「宜蘭糕渣」、「苗栗通霄煎包，其他地方真的沒有」、「新營鹽水的豬頭飯，出了溪北區沒幾個人知道是啥」、「大麵羹，蔴薏，台中才有」、「豆菜麵好像只有台南有」。不過也有網友認為，「就是不厲害才沒有人要帶出縣市，然後就轉彎主打真正在地人吃的」、「有些店沒人帶出縣市主要也是老闆不想擴張，很多小吃換人做味道就跑掉了」、「除了食材限制外，其他地方吃不到的主因是沒那麼好吃，沒有市場」。（編輯：倪浩軒）