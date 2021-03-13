這「4個月份」出生的人今年財運最旺 日進斗金還易中獎
編輯中心/綜合報導
2021-03-13 21:23:02
2021年一轉眼已經進入到3月份中旬，今年運勢若尚無起色也先別心急，命理專家艾菲爾老師分享了2021年「財運最旺」的4個農曆出生月，在這幾個月份出生的朋友個個橫財天降、日進斗金，買彩券也容易中獎。趕緊一起來看看你是否有上榜吧！
第四名：農曆七月生的人農曆七月出生的人，2021財氣十足，今年不僅能收穫正財，意外的收穫也非常多。人際關係是你進財的主要途徑，儘管疫情讓身邊的朋友、同事有所隔閡，但還是可以利用視訊及通訊軟體，多多聯繫許久不見的老友，這會為你們雙方都帶來良好的機會。近期的投資可以有一筆財富收穫，買彩券也容易中獎。第三名：農曆二月的人農曆二月出生的人，2021年財運呈現的將會是「不斷湧現」的好態勢，不僅自身財運旺盛，更可帶旺家運。尤其你容易遇到長輩貴人，為你指點進財方向，或許在一開年，因為某些突如其來的意外打亂了你財富收入的腳步，但在接下來的日子裡，只要虛心受教，聽聽經驗豐富的長輩與投資前輩的意見，必定漸入佳境，越來越有錢，事業有突破，日進斗金。第二名：農曆十月的人農曆十月出生的人，2021年都財運旺盛，若你是上班族，撐過這段疫情的特殊時期，高層一定會看見你的能力，為你加薪，或讓你賺取更多紅利；而做生意者，可以試著觀察市場上，因疫情而改變的消費習慣，納入一些過去沒有注意到的業務，增添一些新的收入管道，獲利將穩定成長，快速回本。無論大小事，有新變動，就會有利潤來。另外，你的偏財運也非常好，不妨有空買張彩券，大有中獎的機會。第一名：農曆十一月的人農曆十一月出生的人，2021年財運前景是一片大好，儘管過去的兩個多月受大環境疫情的影響，有點苦不堪言，但其實你的事業在今年，終將逐步回溫，正財翻漲，步步高升，意料之外的金錢收穫，也將變得比平常多出很多。特別是對賺錢機會的嗅覺，也表現出異於過去的敏感準確，能一把抓住良機。你持續穩健的投資，將獲得可觀的利潤，買彩券也易中獎，請好好把握2021的好財運。（編輯：倪浩軒）【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】