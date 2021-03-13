沒有使用期限！他拿「10年前住宿券」衝清境 結局超佛心
編輯中心/綜合報導
2021-03-13 21:54:11
許多民眾為了節省荷包，會特別到旅展購買住宿券，但有時也會不小心忘記，而因此錯過使用期限。近日，就有網友找到10年前的住宿券，詢問店家是否還可以使用，結果老闆毫不猶豫答應，讓他相當驚訝，貼文一出也引起熱議。
原PO在《爆怨公社》表示，最近在家裡抽屜裡找到一張住宿券，他仔細一看日期，結果竟是10年前在旅展購入的，而價格是平日一晚1800元，重點是右上角寫著「無使用期限」，於是原PO決定和家人來一趟南投清境之旅。原PO抵達民宿後，店家不但表示優惠券可以使用，而且還不用補差額，這也讓他忍不住大讚「當初購買1800元現在房價就不只了，真的是買到賺到」，另外，原PO也透露「當初購買是有額外贈送2份早餐、2份下午茶，共4份早餐和4份下午茶，10年之後，這張只能抵用2份早餐沒有下午茶，也算是很佛心了」。許多網友也紛紛回應，「我覺得你比較厲害，十年後你還找得到券」、「強的是你這張可以留10年耶」、「可以放10年的店也很少了」、「真的碰到佛心店家」、「沒叫你補價差真好」、「留那麼久還能找到真的厲害」、「這間超貴哈哈哈哈，之前要包棟說一棟要四萬」。實際前往該店家官網查詢，平日價格為3200元到4500元，假日則為4800元到6600元，所以對原PO來說絕對是賺到的。（編輯：許智超）