傻眼了！退役女排國手「竟是男兒身」 官方稱非故意詐欺
編輯中心/綜合報導
2021-03-13 22:27:27
現代社會注重男女平權，不過兩性在體格和運動能力還是有著先天差異，沒有人會主張在體育競技賽事中，男女混在一起比賽才叫做公平。相反，若是有一位男兒身以女性的身份參加女子運動賽事，恐怕會引發不公平的爭議。而這事情就發生在印尼女排名將曼加南格（Aprilia Manganang）身上，去年才從女子排球國家隊退休的他，日前就宣布自己其實是「男兒身」，引發軒然大波。
綜合外媒報導，曼加南格的女排運動生涯戰績輝煌，曾在印尼國內奪得女排聯賽的MVP，而以國家隊身份征戰國際賽事時，也屢屢立下彪炳戰功。但也正因為曼加南格的爆發力和彈跳力太過出色，在2015年東亞運賽事上，菲律賓就曾向大會提出抗議，要求曼加南格「驗明正身」，質疑他根本不是女生。雖然許多選手都認為曼加南格宛如「擁有男性選手」的力量，但最終大會並沒有受理菲律賓驗身的要求。之後曼加南格仍持續代表印尼女排國家隊出戰，還替印尼在2017年贏下東南亞運動會的銀牌，直到去年他才正式宣佈退休。然而令人吃驚的發展來了，卸下運動員身份的曼加南格決定從軍，一開始他是以女兵的身份入伍，但軍方卻發現他根本不是女生。原來曼加南格罹患了名喚「尿道下裂」的罕見疾病，生殖系統天生畸形，因此父母才誤把他當成女生，而曼加南格也就誤打誤撞下，一直用女性的身份度過了自己的前半生。印尼軍方認為，曼加南格出生時被誤認性別，是當年醫學水準落後的產物，如今軍方已替他進行手術，徹底回歸男兒身，而曼加南格的身份證等法律文件也會進行修改。軍方也強調，曼加南格並非變性人，自始至終就是男生，只是因罕病被誤認。而印尼體育部長也認為，曼加南格並非故意詐欺，他原先一直以為自己是女生，因此希望外界不要把此事看做不公平的競賽手段，呼籲大家寬容對待，支持曼加南格重獲新生。（編輯：倪浩軒）