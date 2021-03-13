媽媽換衣小孩在旁玩手機！拍下超「母湯瞬間」 萬人笑翻
編輯中心/綜合報導
2021-03-13 23:50:53
不少現代人早已手機不離身，且如今的智慧手機用途日新月異，其中的拍照功能更是足以媲美相機，許多民眾都已習慣用手機隨手拍下生活中的一切。但就因為手機拍照太方便，有時也會鬧出笑話，紀錄下當事人並不想被留下的「母湯瞬間」。就有位媽媽分享了自己換衣服時被小孩拍下的照片，徹底大崩壞的動作讓大家笑翻，直呼「小孩很懂拍！」
一位女網友在臉書社團《爆廢公社二館》發文，笑稱「警惕大家，換衣服時記得收好手機，或把小孩趕出去」。隨後分享了兩張照片。第一張照片看起來還算正常，女網友穿著黑色上衣和格子短裙背對鏡頭，背影看來十分淑女，身材相當婀娜有致。但第二張照片就真的是非常衝擊了，女網友低頭正在穿膚色褲襪，裙擺撩起在腰際，雙腿呈現青蛙腿姿勢，不僅不是很美觀，被兩腿撐開的膚色褲襪更是形成非常詭異的視覺效果，淑女形象徹底崩壞，許多網友更是直呼聯想到知名動漫《進擊的巨人》。笑翻的網友紛紛在底下留言回覆說，「哈哈哈哈哈哈，笑死」、「拍的技術相當熟練，都有抓到重點」、「飛鼠褲」、「好像志村大爆笑的畫面」、「那一天人類又想起了被巨人支配的恐懼」、「這孩子以後不得了」、「把一個女生穿絲襪最寫實的一面上傳了」、「男人想像女生穿絲襪的幻想破滅」、「還好不是按到直播」。許多媽媽更是心有戚戚焉，「我之前只穿著衣服和內褲換床單，大屁股就被小孩拍起來了」、「我女兒就很愛拍我在睡覺的醜樣」、「家有幼兒的都懂，我也常常被小孩偷拍」、「我2歲女兒也很常拿手機偷拍我的雙下巴」。（編輯：倪浩軒）