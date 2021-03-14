媽帶小孩外送遭投訴！兒下次送餐「1動作」 全場秒淚崩
編輯中心/綜合報導
2021-03-14 00:48:53
近年來美食外送平台崛起，不少人看中懶人商機，紛紛投入其行業。不過，大陸有名外送員媽媽為了補貼家計，常常騎車載著7歲兒子外送餐點，有幾次被顧客看見，還因此遭到投訴，但兒子的一舉動，卻感動了許多網友。
根據《半島網》報導，大陸青島有位49歲的外送員媽媽，她常常在速食店門口等待，一有機會就接下訂單外送，賺取微薄收入，不過一到假日，機車後座就會多出一個孩子，那是她的兒子「明明」，由於爸爸在賣場擔任保全，假日也沒辦法照顧兒子，因此假日就跟著媽媽一起外送。而媽媽為了多賺點錢，對客人幾乎有求必應，像是沒有電梯的公寓、重量品項很繁重的訂單，她都來者不拒，她也解釋「外送需要好體力、好脾氣，女外送員在大陸僅佔10%左右，而且不光是要接單快，送餐也要快，不然拼不過別人，但為了孩子的安全，還是要小心騎車」。媽媽指出，明明是乖巧的孩子，知道父母都在辛苦工作，所以總是自己看書，不吵也不鬧，但她是從清晨5點多，就開始盯著手機外送，早午餐隨便解決，回到家都已經是晚上10點了，這也讓她對兒子相當愧疚，「而且有些客人看見小孩一起外送會誇上幾句，但有的人會卻是直接投訴」。媽媽接著提到，有次騎機車來到客人的社區，才剛停好車，明明就熟練地取出餐點，跟媽媽一起往目的地跑去，到了客人家門口，明明竟迅速閃到一旁，「就是為了避免讓客戶看到他」，媽媽最後強調，「希望再辛苦半年，就能想滿足兒子一個願望，那就是整理出一個屬於他的小房間，還要買張書桌、床」，無論是辛苦的媽媽，還是貼心的兒子，都讓網友們看了相當感動。（編輯：許智超）