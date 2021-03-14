最討厭台灣哪一個縣市？台人「答案」一面倒　全場超震驚

人家都說台灣就是寶島，因每個縣市都有不同的特色以及美食、景點，認真要玩起來的話，台灣並不會輸給國外。近日，Youtuber「旅遊真台灣Travel North Taiwan」就發出新片，訪問路上的民眾最討厭台灣哪個縣市，其結果引發不少討論。
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該頻道「旅遊真台灣Travel North Taiwan」是由兩位愛好旅行的Patrick和Lena所經營，頻道主要在探索新的地方以及發現台灣的不同之美，近日發表新片提到「因為從去年開始，全球受到疫情衝擊，不少人開始展開國內旅遊，在這一年中去過許多自己從未去過的城市，那麼，你認為你最不喜歡的縣市是哪裡呢？」並實際走上街頭訪問路人。而路人們紛紛發表意見「新竹，因為沒什麼東西可以逛」、「台北，雖然很多地方可逛，但開車很不方便」、「台北，大城市裡對我來說比較無聊，大家都在做自己的事情」、「苗栗，沒有什麼特色感」、「台北以外的都還不錯」、「新北，到哪裡都很多人」、「台北，比較喜歡像台南那種氛圍，吃得比較多」、「台北，因為沒有一種人情味的感覺」。另外，也有不少人提到「西部沿海地區」表示「太多工廠，以及空氣污染」、「西部地區太工業化了」、「污染超嚴重的，空氣真的很差」；綜合網友意見，多數人不喜歡的單一城市就是「台北」，理由為景點太少，沒有什麼特色以及沒有人情味。影片一出，立刻引發不少討論「竟然是台北？好驚訝喔」、「怎可能是台北啊，非常驚訝耶」、「拍這種真實一點的主題也不錯，不然老是看到大家都在說台灣好棒棒感覺也很膩」、「會玩的人每個地方都好玩啦」、「我覺得台北不錯啊，捷運很方便欸」、「被點名到的縣市別灰心，至少還有印象，很多人應該還不知道彰化跟嘉義中間還有一個雲林縣....」、「被點名到至少還去玩過勒哈哈」。（編輯：張嘉哲）