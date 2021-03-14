女大掃除開窗戶見「一幕」嚇壞！內行揭含義：你要發財了
編輯中心/綜合報導
2021-03-14 10:10:38｜2021-03-14 10:10:45
每個人都有大掃除家中的經驗，不僅會將房間打掃乾淨，連窗台、陽台都會仔細擦拭，象徵除舊佈新，迎來好運。不過，近日就有網友表示「半個月大掃除時，打開窗戶卻發現有一個鳥巢，讓他不知道該如何是好」貼文引發熱議。
原PO在「爆怨公社」貼文指出「怎麼辦？半個月前大掃除發現一個鳥巢和很多鳥屎和疑似鳥屍的東西，當時是崩潰和尖叫的清完它....現在竟然又給我築巢還下蛋，平常那鳥的叫聲總是咕咕咕的叫，請問該怎麼處理？」只見貼出的照片中，窗上一個鳥巢上面還有兩顆蛋，讓人不知道從何下手處理，貼文一出，網友紛紛回應「鳥巢會不會太精簡啊哈哈哈，感覺很隨便」、「就幫忙照顧一下吧XD」、「我們家也有，上次已經清掉了」、「家裡長輩是說，鳥來築巢不要隨便清掉，是一種福氣的象徵」、「怎感覺很像雞蛋啦哈哈」。不過，也有不少網友驚訝表示「這是斑鳩耶，是吉祥鳥」、「斑鳩耶，來妳家築巢會帶來吉運」、「哇！你家好運要來了，這是斑鳩蛋」、「恭喜，妳要發了，但記得斑鳩一家飛走後鳥巢要清，不然會有寄生蟲」、「斑鳩蛋啊，你家會有好事發生的」、「我家也是第一次有鳥媽媽來築巢還生了兩顆蛋，那時間剛好是我結婚，然後還發現懷孕的時候」。（編輯：張嘉哲）