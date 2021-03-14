NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

女大掃除開窗戶見「一幕」嚇壞！內行揭含義：你要發財了

編輯中心/綜合報導

2021-03-14 10:10:38｜2021-03-14 10:10:45

▲網友分享自己大掃除時，打開窗戶看到這一幕。（圖／爆怨公社）
▲網友分享自己大掃除時，打開窗戶看到這一幕。（圖／爆怨公社）
每個人都有大掃除家中的經驗，不僅會將房間打掃乾淨，連窗台、陽台都會仔細擦拭，象徵除舊佈新，迎來好運。不過，近日就有網友表示「半個月大掃除時，打開窗戶卻發現有一個鳥巢，讓他不知道該如何是好」貼文引發熱議。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在「爆怨公社」貼文指出「怎麼辦？半個月前大掃除發現一個鳥巢和很多鳥屎和疑似鳥屍的東西，當時是崩潰和尖叫的清完它....現在竟然又給我築巢還下蛋，平常那鳥的叫聲總是咕咕咕的叫，請問該怎麼處理？」
▲網友分享自己大掃除時，打開窗戶看到有鳥來窗台築巢並生蛋。（圖／爆怨公社）
▲網友分享自己大掃除時，打開窗戶看到有鳥來窗台築巢並生蛋。（圖／爆怨公社）
只見貼出的照片中，窗上一個鳥巢上面還有兩顆蛋，讓人不知道從何下手處理，貼文一出，網友紛紛回應「鳥巢會不會太精簡啊哈哈哈，感覺很隨便」、「就幫忙照顧一下吧XD」、「我們家也有，上次已經清掉了」、「家裡長輩是說，鳥來築巢不要隨便清掉，是一種福氣的象徵」、「怎感覺很像雞蛋啦哈哈」。
不過，也有不少網友驚訝表示「這是斑鳩耶，是吉祥鳥」、「斑鳩耶，來妳家築巢會帶來吉運」、「哇！你家好運要來了，這是斑鳩蛋」、「恭喜，妳要發了，但記得斑鳩一家飛走後鳥巢要清，不然會有寄生蟲」、「斑鳩蛋啊，你家會有好事發生的」、「我家也是第一次有鳥媽媽來築巢還生了兩顆蛋，那時間剛好是我結婚，然後還發現懷孕的時候」。（編輯：張嘉哲）
關鍵字

NOW民調中心

洗白「小三慣犯」，侯佩岑母親懺悔您相信嗎？

洗白「小三慣犯」，侯佩岑母親懺悔您相信嗎？

繼續作答
你認為房地合一稅祭出高稅率，有助於打炒房嗎？

你認為房地合一稅祭出高稅率，有助於打炒房嗎？

繼續作答
無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

無人能超越！哪個名人外遇讓您覺得最震撼？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

王定宇遭爆同居顏若芳，兩人澄清「僅房東房客關係」，您相信嗎？

相信
不相信
12.55%87.45%
2021-03-10-2021-03-16

單車違規激增，北市府想推「單車實名制」，您贊成嗎？

贊成
不贊成
72.53%27.47%
2021-03-09-2021-03-15

帛琉旅遊泡泡團費漲一倍（上看8萬），您還會想去旅遊嗎？

不會
5.15%94.85%
2021-03-08-2021-03-14
即時
推薦閱讀