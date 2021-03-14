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點餐求送上樓！外送員「一句」電爆客　同行臉綠：害死人

編輯中心/綜合報導

2021-03-14 10:36:28｜2021-03-14 10:36:34

▲一名女網友發文抱怨，表示日前竟然被外送員私自加LINE，還被問「能交朋友嗎」，讓她超害怕。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲外送平台近幾年崛起，民眾只要在家用APP點餐就能有美味餐點可以享用。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
外送平台近幾年崛起，不少人看準懶人商機，紛紛投入外送員的行列，不過，近日因為不少人使用生鮮雜貨點了不少瓶裝水以及飲料，導致外送員幫忙送上樓的議題再度發燒。對此，就有網友分享自己送餐時，因為不想要送上樓而回應客人「一句話」，貼文引發熱議。
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原PO在「UberEats全台討論區」貼文指出「教你如何面對要上樓的客人」只見貼出的對話，外送員先詢問「請問地址是幾號，我這邊只顯示Home」，隨後送到定點後表示「我已經抵達，請問一樓取餐嗎？」
接著客人表示「可以送上來嗎，謝謝」外送員回應「如果沒有行動不便或特殊原因請自己下樓取餐喔，謝謝」客人很疑惑詢問「是管理員不讓上來嗎？」外送員冷回一句「不是，是我的問題」擺明直接告訴客人，就是不想送上樓，令人看傻眼。
▲一名外送員分享自己請客人下來取餐的對話，沒想到引起同行激憤。（圖／UberEats全台討論區）
▲一名外送員分享自己請客人下來取餐的對話，沒想到引起同行激憤。（圖／UberEats全台討論區）
貼文一出，不少同行紛紛出面表示「回家睡覺可能比較好」、「這是你的工作，不想做就不要出來害人」、「沒人要訂餐不是沒原因的」、「心態不正確建議妳不適合這行業」、「沒單原來都是自己人害的」、「不想跑就不要跑，不要出來害死人」、「拿錢還不把事情做好，難怪訂單量會減少」、「就是有你這種害群之馬，害死別的外送員沒訂單」。（編輯：張嘉哲）
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