女生讀理工「畢業難找工作」？網點2關鍵讚：其實超吃香

許多人大學畢業前就會開始思考未來，在踏入職場工作，與繼續準備考研究所之間做出選擇，不過，也有一名女網友好奇，如果是「理工科畢業的女生」，工作是不是比較難找，因為她認為「大部分工程師都不用女性」，貼文一出，網友反點1關鍵，直呼「其實超吃香」。

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該名女網友在社群平台《Dcard》以「理工科畢業的女生會不會難找工作？」為題發文，表示她知道在科技業裡面，除了作業員、品質相關以外，「工程師都是男性居多」，因此也讓她相當好奇「是不是工程師大部分都不用女的，即使有，也都是小貓兩三隻」，因此她也在文末詢問「有沒有理工女來回答一下，找工作好不好找」？

▲一名女網友好奇「理工科畢業的女生會不會難找工作」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）