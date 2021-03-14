女生讀理工「畢業難找工作」？網點2關鍵讚：其實超吃香

許多人大學畢業前就會開始思考未來，在踏入職場工作，與繼續準備考研究所之間做出選擇，不過，也有一名女網友好奇，如果是「理工科畢業的女生」，工作是不是比較難找，因為她認為「大部分工程師都不用女性」，貼文一出，網友反點1關鍵，直呼「其實超吃香」。
該名女網友在社群平台《Dcard》以「理工科畢業的女生會不會難找工作？」為題發文，表示她知道在科技業裡面，除了作業員、品質相關以外，「工程師都是男性居多」，因此也讓她相當好奇「是不是工程師大部分都不用女的，即使有，也都是小貓兩三隻」，因此她也在文末詢問「有沒有理工女來回答一下，找工作好不好找」？貼文一出，引起熱議，「輪班性質的工作很少找女生當工程師， 尤其是設備跟廠務這類比較累的職務，還有因為女生的身體關係（如MC）跟安全問題， 很多主管就這樣比較少會找女生進來， 更何況當部門所有工程師都在輪卻只有女生不輪大夜甚至小夜， 這長久下來會出問題， 因為大家都領一樣的薪水做一樣的工作，為什麼有人可以不用輪大小夜這樣的問題等等，當然啦，除非是找專門寫報告的文書工程師才有機會， 但是那些職位相對而言非常非常少，最後，你有國立碩畢或學士有經驗會比較推薦去當製程等職務」、「根據自己當過幾次interviewer，還有跟朋友討論的經驗，如果單位比較操的話，女生其實真的會優先刷掉」。但也有不少網友點出「2關鍵」，認為若「科系」對了，加上有「理工腦」，以面試和工作上來說，其實是很吃香的，「工程師有女的，以前我們光電廠女性工程師3成，男性工程師7成，薪資一樣高，這沒什麼問題」、「科技廠當製程給你參考，只要你有理工腦，男女都不是問題」、「沒這種事，我在MTK數位IC工程師，部門也一群女生，只要你學校科系對了，沒啥不能進來」、「女的更吃香好不好，女工程師少單純是理科女生本來就少」、「妳是不是誤會什麼，理工女生面試超吃香，在工作上績效不夠也能當開心果，男生通常績效不夠就被炒了」、「女生走理工超爽，光拿進公司的門票優先度就會比男高很多，畢竟有女生更容易留住某些他想要留的人，工作上也是，男生遇到問題前輩可能會直接說你加油，但面對女生就會突然變很Nice」。（編輯：郭佩蓉）