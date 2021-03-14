離職被主管慰留！他猶豫求助　眾見1關鍵臉綠：別再被騙

多數人若不滿意工作現況，通常都會選擇離職，接著跳槽、轉職到下一份新工作，不過就有一名網友發文抱怨，表示因為工作量非常大，前陣子提出了離職，但是主管近日卻慰留他，讓他覺得好像蠻有道理的，但網友看完他的「工作內容」全傻了，紛紛急勸他「不要再被騙了」。

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該名網友在PTT以「小主管來離職勸說怎辦」為題發文，表示最近愈來愈接近要離職的月底，但是工作量依然多到每天需要加班到12點，就連「假日也要去」，而且還是「沒錢的」。

▲一名男網友發文抱怨，表示最近要離職了，但主管卻慰留他，讓他很猶豫。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

貼文一出，引起熱議，「真的覺得不適合就走吧！總會找到適合自己的工作」、「撐過去，爆肝就是你的」、「快逃啊」、「撐過去，更多沒錢班就是你的」、「想繼續被虐就待啊，找好下一站就走啊」、「你第一份工作膩？你走了屎坑誰來填當然要勸你留下」、「撐過去是你的，業務量更多」、「待退的最大，你現在準時下班主管也拿你沒輒」、「談條件啊？看他有什麼條件」、「撐過去咧？聽聽就好別當真」。

也有許多網友揪出1關鍵，對於「加班沒給錢」感到很傻眼，「不要再被騙了啦唉」、「絕對有更好的工作，別被騙啦」、「加班沒給加班費，直接勞工局不會喔」、「就是來騙你留而已」、「 沒給加班費，可以去勞工局檢舉」、「事情多成這樣假日加班也沒錢，離職吧，壓力還很大，久了會生病的」、「你走了他就要接屎缺了啊，當然要騙你留下來」、「沒有加薪直接走人啦，都唬爛嘴而已」、「你以為每間公司都這麼無良喔」、「看你第一段就知道這間公司別再待了，正常的公司多的是，他只是在唬你而已」。（編輯：郭佩蓉）