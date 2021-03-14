騎車買自助餐坐月子！她曝婆家「惡劣行徑」　全場看傻了

不少女性在踏入婚姻後，活得要比結婚前不快樂許多，而最常見也最難解的，就屬婆媳問題了，對此，就有一名女網友發文抱怨，表示自己從懷孕生子到坐月子，婆婆都沒有幫上半點忙，就連娘家爸爸在她坐月子時，煮了麻油雞來給她補身體，還被公婆、小叔和小姑吃完，貼文一出，掀起眾怒。

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該名女網友在臉書社團《靠北婆婆2.0》發文抱怨，表示她剛懷孕時，婆婆就說她不會幫人帶小孩，因為婆婆說她連自己的小孩都不是自己帶大的，「所以我生第二胎時，老大也是帶到醫院，2胎我都自己帶，就連我生病或是我老公生病住院，孩子都是帶去醫院」。

▲一名女網友在臉書社團《靠北婆婆2.0》發文抱怨。（圖／翻攝自《靠北婆婆2.0》）

不過，隔天婆婆又煮了一鍋，原PO本以為有口福了，沒想到她一走出房門，就看到婆婆早已經分好一人一碗，唯獨沒有原PO的那一份，讓她心寒到不行，「但我小姑生2胎都是我婆婆帶大的，我小姑月子中心坐完回婆家，我婆婆還在煮補給她吃」。

▲一名女網友發文抱怨，表示她從懷孕生子到坐月子，婆婆不但什麼忙都沒幫，反而還吃完她娘家爸爸煮的麻油雞。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

貼文一出，網友全傻了，「真的太超過了，做月子還自己買便當，怎不叫月子餐吃呀」、「真的！看好多人都為了省錢住免費的，想說婆媳大家一起住沒關係，遇到問題才明白『免費的最貴』，還好你們現在覺悟趕緊搬離開婆家還不算太遲」、「還好妳搬了」、「免費的最貴是真理」、「太誇張，還好解脫了」；另外，也有網友對於原PO所說的「債務」有些疑惑，「債務為什麼只有你們在繳，小姑小叔好手好腳的不能自己繳嗎」、「家人的負債為什麼是老公背」、「愚孝，家人送給他的負債為什麼他要背」。（編輯：郭佩蓉）