騎車買自助餐坐月子！她曝婆家「惡劣行徑」　全場看傻了

不少女性在踏入婚姻後，活得要比結婚前不快樂許多，而最常見也最難解的，就屬婆媳問題了，對此，就有一名女網友發文抱怨，表示自己從懷孕生子到坐月子，婆婆都沒有幫上半點忙，就連娘家爸爸在她坐月子時，煮了麻油雞來給她補身體，還被公婆、小叔和小姑吃完，貼文一出，掀起眾怒。
該名女網友在臉書社團《靠北婆婆2.0》發文抱怨，表示她剛懷孕時，婆婆就說她不會幫人帶小孩，因為婆婆說她連自己的小孩都不是自己帶大的，「所以我生第二胎時，老大也是帶到醫院，2胎我都自己帶，就連我生病或是我老公生病住院，孩子都是帶去醫院」。原PO接著說道，在坐月子時，婆婆也說她不會幫人坐月子，「所以我自己煮，不然就是趁孩子睡覺，騎機車去買自助餐，或是等老公有空幫我買回來，而且我坐月子我婆婆三餐都是吃絲瓜、筍絲、大白菜，她也是很用心......機，辛苦了」，也因為原PO坐月子還得自己處理三餐，娘家爸爸心疼她，就煮了2隻麻油雞給她，結果原PO才吃了一小碗，其他竟然就被公婆、小叔和小姑吃完了。
不過，隔天婆婆又煮了一鍋，原PO本以為有口福了，沒想到她一走出房門，就看到婆婆早已經分好一人一碗，唯獨沒有原PO的那一份，讓她心寒到不行，「但我小姑生2胎都是我婆婆帶大的，我小姑月子中心坐完回婆家，我婆婆還在煮補給她吃」。可是對於遭受到這種對待的原PO，並沒有責怪老公的意思，「不要問我老公在幹嘛，他很辛苦在上班，因為我們負債，有一些債務還是公公婆婆小姑小叔『送的』」，也還好老公心疼她，帶著她一起搬離婆家，「真的想告訴各位姐妹，如果婆家對妳不好就早點搬走吧！寧可辛苦一點租房子，也不要為了住免費的苦了自己」。
貼文一出，網友全傻了，「真的太超過了，做月子還自己買便當，怎不叫月子餐吃呀」、「真的！看好多人都為了省錢住免費的，想說婆媳大家一起住沒關係，遇到問題才明白『免費的最貴』，還好你們現在覺悟趕緊搬離開婆家還不算太遲」、「還好妳搬了」、「免費的最貴是真理」、「太誇張，還好解脫了」；另外，也有網友對於原PO所說的「債務」有些疑惑，「債務為什麼只有你們在繳，小姑小叔好手好腳的不能自己繳嗎」、「家人的負債為什麼是老公背」、「愚孝，家人送給他的負債為什麼他要背」。（編輯：郭佩蓉）