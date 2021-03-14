NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

文組在台灣能「年薪破百萬」？過來人揭現況：真的不稀有

編輯中心/綜合報導

2021-03-14 14:29:37

教授
▲有網友好奇，在台灣若是文組出身，年薪能夠破百萬？問題掀起討論。（示意圖／翻攝 Pixabay ）
大學時就讀的學校或選擇的系所，對於新鮮人職涯發展有極大影響。就有網友好奇，「若不包含投資或爸媽因素，文組年薪有機會破百嗎」，問題也瞬間引發熱烈討論，更有過來人則認為，「文組年薪破百，真的不算稀有」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
一名女網友在論壇Dcard上發問，「找工作的時候滑人力銀行，看設計、人資等文組職缺，需要1到3年工作經歷的職缺，月薪卻只開爆炸低的25k，最高也大概才50K。此外還有面議的資深職缺，好好奇文組資深職缺面議可以談多高？是有機會到月薪100k的嗎？」
原PO隨後也分享在前公司觀察到，資深iOS工程師薪水可以喊到年薪150到200萬，而資深文組類職位年薪僅60至70萬，不禁開始疑惑「文組的人是不是開局就失敗了，怎麼漲都不會有理組的年薪」。
▲原PO觀察到，前公司的文組職缺，薪水有著極大差距。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO觀察到，前公司的文組職缺，薪水有著極大差距。（圖／翻攝Dcard）
不過貼文曝光後，不少人則有不同見解「律師、法官都是文組，但薪水也是金字塔頂端」、「文組若是英文好，年薪要破百跟喝水一樣容易」、「女友是代書，第一年就破百，給你參考」、「文組百萬又不是很稀奇，前提是你要努力啊，文理不是重點，重點是你有沒有要在你的專業上下工夫」。
不過也有過來人感慨，「在台灣，文組的努力和專業都容易被忽視，我做設計、影像工作，未來要破百大概要自己開公司才有機會」、「朋友私立文組在竹科年薪百萬，不過他去對岸漂流打滾多年回來才有」、「文理組只有互相合作，沒有誰比較厲害」。（編輯：潘毅）
關鍵字

NOW民調中心

全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

全都是絕世美女！誰是您心中最美的韓國女明星？

繼續作答
洗白「小三慣犯」，侯佩岑母親懺悔您相信嗎？

洗白「小三慣犯」，侯佩岑母親懺悔您相信嗎？

繼續作答
福原愛、江宏傑雙方說法兜不攏　您的看法是？

福原愛、江宏傑雙方說法兜不攏　您的看法是？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

王定宇遭爆同居顏若芳，兩人澄清「僅房東房客關係」，您相信嗎？

相信
不相信
12.72%87.28%
2021-03-10-2021-03-16

單車違規激增，北市府想推「單車實名制」，您贊成嗎？

贊成
不贊成
72.73%27.27%
2021-03-09-2021-03-15

帛琉旅遊泡泡團費漲一倍（上看8萬），您還會想去旅遊嗎？

不會
5.03%94.97%
2021-03-08-2021-03-14
即時
推薦閱讀