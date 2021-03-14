文組在台灣能「年薪破百萬」？過來人揭現況：真的不稀有
編輯中心/綜合報導
2021-03-14 14:29:37
大學時就讀的學校或選擇的系所，對於新鮮人職涯發展有極大影響。就有網友好奇，「若不包含投資或爸媽因素，文組年薪有機會破百嗎」，問題也瞬間引發熱烈討論，更有過來人則認為，「文組年薪破百，真的不算稀有」。
一名女網友在論壇Dcard上發問，「找工作的時候滑人力銀行，看設計、人資等文組職缺，需要1到3年工作經歷的職缺，月薪卻只開爆炸低的25k，最高也大概才50K。此外還有面議的資深職缺，好好奇文組資深職缺面議可以談多高？是有機會到月薪100k的嗎？」原PO隨後也分享在前公司觀察到，資深iOS工程師薪水可以喊到年薪150到200萬，而資深文組類職位年薪僅60至70萬，不禁開始疑惑「文組的人是不是開局就失敗了，怎麼漲都不會有理組的年薪」。不過貼文曝光後，不少人則有不同見解「律師、法官都是文組，但薪水也是金字塔頂端」、「文組若是英文好，年薪要破百跟喝水一樣容易」、「女友是代書，第一年就破百，給你參考」、「文組百萬又不是很稀奇，前提是你要努力啊，文理不是重點，重點是你有沒有要在你的專業上下工夫」。不過也有過來人感慨，「在台灣，文組的努力和專業都容易被忽視，我做設計、影像工作，未來要破百大概要自己開公司才有機會」、「朋友私立文組在竹科年薪百萬，不過他去對岸漂流打滾多年回來才有」、「文理組只有互相合作，沒有誰比較厲害」。（編輯：潘毅）