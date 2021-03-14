捷運「這站」運量不到3千幹嘛蓋？網打臉：10年後很恐怖

不少台北通勤族天天搭乘捷運上下班，就是看中捷運快速方便的特性，不過昨（13）日也有網友整理了台北捷運110年1月的各站進出旅運量日平均，其中環狀線的十四張站，一天竟然不到3000人進出，讓原PO超好奇「設這個站到底有什麼用」？

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該名網友在PTT以「捷運十四張站，一天總共2238人進出 」為題發文，他整理出台北捷運110年1月的各站進出旅運量日平均，而其中進出量最大的前三名分別為「台北車站、西門和市政府」，最少的則是位於環狀線的「十四張站」，一天竟然只有2238人進出。

原PO在文內貼出統計顯示，1月各站進出旅運量第一名為「台北車站」的一天24萬1278人；其次為「西門」一天11萬7694人；第三名則為「市政府」一天11萬4990人進出，至於「一天不到9000人進出的，幾乎都是環狀線的站點」，他也列出11個站點，有中和、先 嗇 宮、新北產業園區、幸福、景平、中原、板新、秀朗橋、新埔民生、橋和和十四張站。

▲有網友對環狀線十四張站，一天只有不到3000人進出，感到很好奇，直呼「設這個站到底有什麼用」。（圖／翻攝自臺北市政府捷運工程局）

貼文一出，立刻引起熱議，「環狀太貪心，所有地方都想去，慢又很繞，繞一圈不知道要多久，難怪沒人要搭」、「環狀線那邊真的沒什麼人，業績差很正常」、「環狀線轉到北捷要步行超級遠，非必要真的不會考慮」、「完全看不出為什麼需要環狀線」、「環狀太貪心，所有地方都想去，慢又繞，之後繞一圈不知道要多久」。

但也有些網友持相反意見，認為10年後應該會截然不同，「因為十四張及央北還沒開發完成」、「十四張十年以後那邊以後應該很恐怖」、「現在十四張那邊一堆建案，馬上人就變多了」、「央北重劃區一坪上看80萬」、「環狀線剛開沒多久，周遭居民通勤習慣會慢慢改變吧」、「不要這麼短視好嗎」、「現在環狀線的運輸效益也還沒出來，應該也要等完工才會帶出旅運量」、「附近很多建案還在蓋，蓋到都快密集恐懼症了，以後一定塞車」、「這種大眾運輸建設還沒全部完工前都不要下定論」。（編輯：郭佩蓉）