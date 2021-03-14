面試官考試喊「妳全對」！求職妹回家秒臉綠 內行揭真相
編輯中心/綜合報導
2021-03-14 14:40:33
面試是求職最重要的一個環節，其除了給公司主管留下良好的第一印象，有些職缺也必須考試來考驗專業能力。近日，就有網友分享自己去面試時，面試官告訴他「考試全部都對」，讓她非常高興，沒想到回家見到「一幕」令她超擔心，貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「今天接近中午時段去面試，面試過程還算順利，前面也有先考試，面試官也說我全對！要我回去等通知，他們內部還要再討論一下，結果下午就發現對方已經關閉職缺了，然後我沒收到錄取通知........嗚嗚嗚是不是無望了」。貼文一出，網友紛紛回應「可能公司在評估，先暫時關閉職缺不收履歷，一週內如果沒通知，建議再寄email或電話詢問」、「面試結果不一定那麼快告知，我就有遇過等了1個月才通知我被錄取」、「我通常遇到這種的隔一天就會通知我錄取欸！」、「好的職缺通常會先關閉職缺，開會調整人員工作安排，然後三天內電話通知報到時間」。另外，也有不少過來人分享經驗「應該是覺得今天有找到他們要的人了，還沒通知有可能還在評估要哪個，也許符合條件的有兩三個，再等等吧，就算不錄取應該也會禮貌性的通知你」、「別太擔心，意思是今天面試的人有他們要的，先關閉職缺，你還是在考慮名單內，我就是這樣的」、「應該是對方在評估幾位合適人選，也許你就是錄取的那一位」。（編輯：張嘉哲）