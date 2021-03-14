他年後跳槽！新公司打給前主管 「1句話」工作機會沒了
編輯中心/綜合報導
2021-03-14 16:42:15
農曆新年結束以後，不少人會因為自身規劃而選擇離職或跳槽。不過就有網友無奈表示，自己面試時，新公司打給前主管，然而後者的1句話，就簡單讓他的工作機會飛了，過程曝光也掀起討論。
一名網友論壇《Dcard》上講述遭遇，近期他年後轉職，面試一間診所，對方也打電話去前公司照會，沒想到前兩間公司主管分別給予「初期很積極但後來漸漸懶散，還說工作量太大，忙不來所以選擇離職」、「私事太多」的消極評價。這也讓原PO無奈，「工作離職不就是因為主管不好相處嗎？不然幹嘛離職？一個照會後，工作直接沒下落。有人遇過面試也有照會前公司的經驗嗎？」完整遭遇曝光，立刻有不少過來人感慨回應「說真的還打去前家公司問...真的很沒意義」、「覺得照會前公司對勞工真的不太公平，怎麼公司不提供已離職的員工資料給我們打電話去問對方離職的原因？」、「最近面試時，HR有告知我會打去前公司照會，不到半小時，就真的打去了，還好做人不差，前主管幫我說很多好話」。另外也有人分享「照會」的背後用意，「昨天我才問我主管，面試新人的時候真的會打去前公司嗎？他說有興趣的人，或是覺得對方回答的很奇怪」、「標準高一點的公司，都會打給你上一家」。（編輯：潘毅）