爽點150元炸物拼盤！她一看「份量」卻臉綠：當我盤子嗎
編輯中心/綜合報導
2021-03-14 16:46:33
每到週末假期，許多家長都會利用時間帶小孩出遊。對此，就有網友抱怨，日前帶小孩到一處正在試營運的觀光景點遊玩，並在景區內點了一份150元「炸物拼盤」，結果拼盤的份量讓她相當傻眼，貼文一出，也讓網友直呼「真的太坑了！」
原PO在《爆怨公社》表示，帶小孩到桃園某個觀光景點遊玩，打算讓孩子吃飽再去玩，於是在攤販買了炒泡麵、綜合炸物拼盤、雞蛋糕，結果炸物拼盤拿到手時，自己和小孩都傻眼了，原PO接著貼出炸物拼盤的照片，只見拼盤裡只有「4小塊鹽酥雞、7小條甜不辣、15根中短薯條和3顆花枝丸」。誇張的份量讓原PO忍不住連問店員，「這樣150塊？」、「你確定這是炸物拼盤？」、「這樣一小包，150塊？」結果店員都肯定地回覆「是」，原PO雖然知道觀光景點的飲食都比較貴，但還是質疑「這也太離譜了吧！這個炸物拼盤，真的是我吃過最貴又沒特色的拼盤」。另外，原PO也補充，「盒子是我自己帶的，後來裝炸物拼盤，是為了看清楚內容物有什麼 ，不看已經很傻眼了，看了真心覺得自己被當成盤子了！所以強烈建議要去的人自己帶食物」。許多網友看完也相當驚訝，「這就算賣80都嫌貴了」、「這樣要150 搶劫嗎？好誇張…買了真的超嘔」、「這樣150真的太坑了」、「太離譜，真的是沒良心」、「這種份量真的...50塊我還能接受」、「太扯了吧，真的是被當盤子」、「這種大概只能做一次生意而已」、「一直以來只要套上觀光區，食物都會自動加價的概念」。（編輯：許智超）