NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

爽點150元炸物拼盤！她一看「份量」卻臉綠：當我盤子嗎

編輯中心/綜合報導

2021-03-14 16:46:33

▲有網友在觀光景點的攤販買了炸物拼盤，份量卻讓她相當傻眼。（圖／翻攝自《爆怨公社》及《爆廢公社》 ）
▲有網友在觀光景點的攤販買了炸物拼盤，份量卻讓她相當傻眼。（圖／翻攝自《爆怨公社》及《爆廢公社》 ）
每到週末假期，許多家長都會利用時間帶小孩出遊。對此，就有網友抱怨，日前帶小孩到一處正在試營運的觀光景點遊玩，並在景區內點了一份150元「炸物拼盤」，結果拼盤的份量讓她相當傻眼，貼文一出，也讓網友直呼「真的太坑了！」
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在《爆怨公社》表示，帶小孩到桃園某個觀光景點遊玩，打算讓孩子吃飽再去玩，於是在攤販買了炒泡麵、綜合炸物拼盤、雞蛋糕，結果炸物拼盤拿到手時，自己和小孩都傻眼了，原PO接著貼出炸物拼盤的照片，只見拼盤裡只有「4小塊鹽酥雞、7小條甜不辣、15根中短薯條和3顆花枝丸」。
誇張的份量讓原PO忍不住連問店員，「這樣150塊？」、「你確定這是炸物拼盤？」、「這樣一小包，150塊？」結果店員都肯定地回覆「是」，原PO雖然知道觀光景點的飲食都比較貴，但還是質疑「這也太離譜了吧！這個炸物拼盤，真的是我吃過最貴又沒特色的拼盤」。
▲原PO看到這份量竟然要150元，讓她忍不住抱怨「被當盤子了」。（圖／翻攝自《爆怨公社》
▲原PO看到這份量竟然要150元，讓她忍不住抱怨「被當盤子了」。（圖／翻攝自《爆怨公社》 ）
另外，原PO也補充，「盒子是我自己帶的，後來裝炸物拼盤，是為了看清楚內容物有什麼 ，不看已經很傻眼了，看了真心覺得自己被當成盤子了！所以強烈建議要去的人自己帶食物」。
許多網友看完也相當驚訝，「這就算賣80都嫌貴了」、「這樣要150 搶劫嗎？好誇張…買了真的超嘔」、「這樣150真的太坑了」、「太離譜，真的是沒良心」、「這種份量真的...50塊我還能接受」、「太扯了吧，真的是被當盤子」、「這種大概只能做一次生意而已」、「一直以來只要套上觀光區，食物都會自動加價的概念」。（編輯：許智超）
關鍵字

NOW民調中心

洗白「小三慣犯」，侯佩岑母親懺悔您相信嗎？

洗白「小三慣犯」，侯佩岑母親懺悔您相信嗎？

繼續作答
虛擬世界中的力與美！誰是你最愛的《天堂》系列女性代言人？

虛擬世界中的力與美！誰是你最愛的《天堂》系列女性代言人？

繼續作答
你認為房地合一稅祭出高稅率，有助於打炒房嗎？

你認為房地合一稅祭出高稅率，有助於打炒房嗎？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

王定宇遭爆同居顏若芳，兩人澄清「僅房東房客關係」，您相信嗎？

相信
不相信
12.68%87.32%
2021-03-10-2021-03-16

單車違規激增，北市府想推「單車實名制」，您贊成嗎？

贊成
不贊成
73.16%26.84%
2021-03-09-2021-03-15

帛琉旅遊泡泡團費漲一倍（上看8萬），您還會想去旅遊嗎？

不會
4.93%95.07%
2021-03-08-2021-03-14
即時
推薦閱讀