怪手如何上頂樓？行家曝「真相」解迷思：才不是金剛放的
編輯中心/綜合報導
2021-03-14 17:51:23
挖土機俗稱「怪手」，無論是拆屋、蓋房子都會用它來搬運或挖鑿。近日，就有網友經過一處正在拆除的舊樓房區域，突然看見一輛怪手竟在樓頂，這讓他忍不住好奇「那輛怪手是怎麼開上去的？」貼文一出，也釣出內行的網友解答真相。
原PO在《爆廢1公社》貼出一張照片，只見一台綠色的怪手位於公寓頂樓，正在進行拆除作業，但這輛怪手在約5、6層樓的高度，而且旁邊都是相連的公寓，根本沒地方可以開上去，這讓原PO不禁好奇「ㄟ⋯⋯它是怎麼上去的？」許多網友也紛紛開玩笑，「拆完再上去組的」、「當然是工人合力抬上去啊」、「這就是變形金剛的厲害」、「電影金剛放的」、「它原本就住在樓上的」、「蓋房子的時候，建商都會把一台新怪手放在樓頂儲藏間裡面，現在還有人不知道喔」、「坐電梯上去的」、「零件拆一拆然後搬上去再組裝」。另外，就有內行的網友透露，事實上這些怪手是用「吊車」整台吊上去的，因為拆除作業是從頂樓一層層拆下來，所以需要怪手從屋頂開始挖，最後挖到一樓才回到地面，「請全吊車吊上去的，全吊車有20-120噸，吊個小乖乖還是120的怪手哪有什麼問題」。（編輯：許智超）