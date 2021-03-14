公司突開新職缺！他點開慌了 過來人急壞：一個月後GG
編輯中心/綜合報導
2021-03-14 17:35:44｜2021-03-14 17:37:09
不少公司都會在徵才網站上貼出相關職缺，更會附上工作內容及待遇，以此找尋適合的人才。不過，就有網友指出，最近家人發現自己現職的公司開出新職缺，但他一瞧卻驚覺「是自己的職位」，讓他擔憂提問「有前輩有這種經驗嗎？」對此，就引來不少過來人分享類似經驗。
原PO於PTT上發文，表示最近家人在找工作，卻在人力銀行上發現原PO任職的公司有開新職缺，於是便把資訊傳給他看。然而，他一瞧竟發現是自己的職位開出缺額，「因為公司人很少，這個缺只有我在做，但也沒聽說公司要招新的部門主管或是擴增」。遇到該情形，就讓原PO害怕發問「有前輩有這種經驗嗎？謝謝」。問題一曝光，就引來許多網友討論，「資遣機率頗高，中間主管被逼離職的不少」、「還是你再投一次，看他會不會找你面試」、「東西趕快收一收吧」、「請你家人面試啊！面試上了也不虧」、「搞不好根本沒人來投」。其中就有不少過來人分享類似經歷，直言「我也有經驗，一個月後被無預警資遣」、「我也有經驗，最後沒人應徵，廣告到期公司就沒繼續刊登」、「我以前遇過同樣狀況然後直接問主管，主管表明覺得近期表現不佳所以想找新人有個備胎，然後我在他找到人之前先找到新工作離職了」、「我老婆同事的缺就是有刊登，然後她老闆的確是想換人..」、「有經驗，一個月後被火給你參考XD」。但也有鄉民留言安慰，「有什麼好怕，你專業不夠？或是取代性高？」、「能力好的業務要轉職應該不難，沒什麼好怕，記得要被資遣就是了」、「看到過，但現在還是做得好好休息每天聽老闆嘴，有能力就不要怕，不然就騎驢找馬，怕了就輸啦」。（編輯：陳雅雲）