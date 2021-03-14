NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

公司突開新職缺！他點開慌了　過來人急壞：一個月後GG

編輯中心/綜合報導

2021-03-14 17:35:44｜2021-03-14 17:37:09

面試
▲有網友指出，最近家人發現自己現任的公司開出新職缺，但他一瞧卻驚覺「是自己的職位」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
不少公司都會在徵才網站上貼出相關職缺，更會附上工作內容及待遇，以此找尋適合的人才。不過，就有網友指出，最近家人發現自己現職的公司開出新職缺，但他一瞧卻驚覺「是自己的職位」，讓他擔憂提問「有前輩有這種經驗嗎？」對此，就引來不少過來人分享類似經驗。
我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於PTT上發文，表示最近家人在找工作，卻在人力銀行上發現原PO任職的公司有開新職缺，於是便把資訊傳給他看。然而，他一瞧竟發現是自己的職位開出缺額，「因為公司人很少，這個缺只有我在做，但也沒聽說公司要招新的部門主管或是擴增」。遇到該情形，就讓原PO害怕發問「有前輩有這種經驗嗎？謝謝」。
▲原PO發現公司新開的職缺，是自己現任的職位。（圖／翻攝PTT）
▲原PO發現公司新開的職缺，是自己現任的職位。（圖／翻攝PTT）
問題一曝光，就引來許多網友討論，「資遣機率頗高，中間主管被逼離職的不少」、「還是你再投一次，看他會不會找你面試」、「東西趕快收一收吧」、「請你家人面試啊！面試上了也不虧」、「搞不好根本沒人來投」。
其中就有不少過來人分享類似經歷，直言「我也有經驗，一個月後被無預警資遣」、「我也有經驗，最後沒人應徵，廣告到期公司就沒繼續刊登」、「我以前遇過同樣狀況然後直接問主管，主管表明覺得近期表現不佳所以想找新人有個備胎，然後我在他找到人之前先找到新工作離職了」、「我老婆同事的缺就是有刊登，然後她老闆的確是想換人..」、「有經驗，一個月後被火給你參考XD」。
但也有鄉民留言安慰，「有什麼好怕，你專業不夠？或是取代性高？」、「能力好的業務要轉職應該不難，沒什麼好怕，記得要被資遣就是了」、「看到過，但現在還是做得好好休息每天聽老闆嘴，有能力就不要怕，不然就騎驢找馬，怕了就輸啦」。（編輯：陳雅雲）
關鍵字

NOW民調中心

虛擬世界中的力與美！誰是你最愛的《天堂》系列女性代言人？

虛擬世界中的力與美！誰是你最愛的《天堂》系列女性代言人？

繼續作答
洗白「小三慣犯」，侯佩岑母親懺悔您相信嗎？

洗白「小三慣犯」，侯佩岑母親懺悔您相信嗎？

繼續作答
福原愛、江宏傑雙方說法兜不攏　您的看法是？

福原愛、江宏傑雙方說法兜不攏　您的看法是？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

王定宇遭爆同居顏若芳，兩人澄清「僅房東房客關係」，您相信嗎？

相信
不相信
12.68%87.32%
2021-03-10-2021-03-16

單車違規激增，北市府想推「單車實名制」，您贊成嗎？

贊成
不贊成
73.16%26.84%
2021-03-09-2021-03-15

帛琉旅遊泡泡團費漲一倍（上看8萬），您還會想去旅遊嗎？

不會
4.93%95.07%
2021-03-08-2021-03-14
即時
推薦閱讀