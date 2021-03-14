爽搭高鐵卻火大！女驚「每次都發生」 乘客愣：整個氣死
編輯中心/綜合報導
2021-03-14 20:16:23
高鐵因快速的特性，成為不少人南北往來的大眾交通工具之一，尤其連假期間，返鄉車票常常一開賣就是秒殺。不過，就有一名女網友指出，某天搭乘高鐵時，發現隔壁乘客下車時將垃圾遺留在座位上，讓她不滿直呼「你離開後還有別人上車要坐這位子啊！」
原PO於《Dcard》上發文，表示12日搭乘高鐵時，身旁的客人比她早下車，但離開時卻沒將垃圾帶走，讓她見狀氣得直喊「我一直覺得要下車前自己的垃圾應該自己帶走或交給車上處理垃圾的阿姨？畢竟這是高鐵又不是飛機，你離開後還有別人上車要坐這位子啊！」她也透露，每次遇到這種情形，都會在下車時順手幫忙將垃圾帶走，「車站都有垃圾桶回收桶啊。現在疫情關係，你吃過的便當和筷子沒戴手套誰敢動？換作你自己，會想坐有其他客人垃圾的座位嗎？」原PO也無奈直呼「每次看到離開座位沒有把後倒的椅背回復、沒有清空個人垃圾都覺得很不尊重其他使用者。」甚至透露自己平均每個月都會乘坐兩次高鐵南北往返，但每次都會發生上述情況，這就讓她無奈發問「是我管太多還是這些人對自己要求太低」。貼文一曝光，就引來不少網友無奈留言，「我搭高鐵、火車或其他交通工具，我都會把垃圾帶走，而且下車之後，月台不都有垃圾桶給你丟嗎」、「個人道德問題，有人會處理自己的垃圾怕造成他人困擾，有人會認為處理垃圾是別人該做的工作」、「不是妳管太多，這些人就是很沒公德心」、「真的很多這種人，那邊又不是垃圾桶，超沒品」。甚至還有乘客分享類似經驗，直言「真的！上次我還坐到餐桌沒掀起來然後桌上都是垃圾，一度以為我是不是坐錯位置，整個氣死」、「我還遇過那種桌子上直接放吃完的便當，人就下車了！還有些人會下車前趕快把東西、飲料喝完，然後塞在網袋裡，到底拿下車這麼難嗎」。（編輯：陳雅雲）
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