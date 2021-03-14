開價500元！奶奶忍痛「賣嫁妝」 收藏家一看卻狂喊40倍
編輯中心/綜合報導
2021-03-14 22:04:17
嫁妝是指女子出嫁時，從女方家帶到丈夫家去的錢財、衣被、家具及其他用品。大陸就有名獨居奶奶因為家中經濟有困難，決定要出售當年結婚的嫁妝，並開價500元人民幣（約新台幣2166元），沒想到收藏家一看到竟開出40倍的價錢，接著解釋背後的原因。
根據《網易新聞》報導，大陸河南一名獨居奶奶決定出售當年結婚的嫁妝，於是就找來一名收藏家到家中看看，該名收藏家聽到奶奶的要求後，得知對方年事已高，心想「奶奶家中的物品應該都很有歷史價值」，結果到奶奶家中作客時，家具果然真的有年代感。收藏家指出，「最早也是清朝傳下來的」，之後奶奶拿出自己當年的嫁妝給他鑑定，只見一個精美的木製首飾盒，六面都有細緻的雕刻圖案，讓收藏家不禁驚嘆「不愧是傳家寶」，接著便問奶奶打算要賣多少，沒想到對方竟說500元以上就好。奶奶也透露，先前就有其他人到家中鑑定，大多都是出500元，但自己當時捨不得就沒賣了，由於現在是真的沒錢，所以收藏家只要肯出500元以上就好。收藏家聽完把木盒拿到陽光下鑑定，竟發現「木盒上的圖案是鯉魚躍龍門，材質更是堅硬細膩、紋理清晰，應該是金絲楠木和黃花梨木」。對此，收藏家也猜測「當年奶奶家是大戶人家，該盒子保存至今也價值不斐」，所以他最後向奶奶出價2萬元（約新台幣8.6萬元），奶奶聽了相當驚訝，立刻表示「你就給我一萬，你給我多了我也不應該收」。收藏家也解釋，其實自己出的價錢並不高，甚至還能賺一些利潤，他也強調「自己之所以沒有壓低奶奶嫁妝的金額，從中賺取差價，是因為自己不只是喜歡收藏，也喜愛體驗收藏過程中的文化和人情」，最後雙方談攏，以2萬元出售木盒。（編輯：許智超）