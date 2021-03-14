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台灣雞排店狂開「一堆人超愛吃？」網抖殘酷真相：後悔了

編輯中心/綜合報導

2021-03-14 22:11:32

雞排
▲台灣小吃林立，其中雞排在路邊時常能看見，然而就有網友好奇提問「雞排真的那麼多人在吃嗎？」而引發討論。（示意圖／翻攝Pixabay）
台灣小吃林立，其中雞排在路邊時常能看見，更是許多民眾的宵夜首選。不過，就有網友以「雞排真的那麼多人在吃嗎？」為標題發問，而引來眾多鄉民熱議。
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原PO於PTT八卦板上發文，表示整塊雞肉裹粉油炸，吃下去後總感覺會對身體造成很大的負擔，「像我頂多一個月吃2次雞排，曾經連續好幾個月沒吃」。然而，他就指出現今市區雞排攤還是相當多，生意也都不錯，這就讓他好奇發問「真的有這麼多人在吃雞排嗎？你各位上一次吃雞排是什麼時候？」
▲原PO好奇提問「雞排真的那麼多人在吃嗎？」（圖／翻攝PTT）
▲原PO好奇提問「雞排真的那麼多人在吃嗎？」（圖／翻攝PTT）
問題一曝光，就引來許多網友討論，「我差不多一年沒吃了吧」、「都大學生在吃吧」、「現在不吃，以後漲到一份$100的話，會後悔嗎」、「二個月前，自己煮飯後越來越不習慣外食的臭味」、「心情不好就來一塊，心情好也來一塊犒賞自己」、「不知道幾年沒吃了鹹酥雞偶爾吃因為份量少」、「最近連吃兩塊，結果跑去廁所吐了，超後悔」。
其中就有人點出「價格變貴」、「飲食習慣改變」是導致台灣人減少食用雞排的原因，直言「你身體不好就別勉強，怪東怪西」、「不吃很久了，又貴又油」、「大腸癌排名越來越高啊！」、「愈老愈不愛吃啊，老人家身體不能吃太油太多肉」。
但亦有鄉民抱持不同看法，「好吃啊！從小吃到大」、「雞排超好吃」、「大一吃到現在大四，好吃」、「昨天才吃」、「真的很多人吃」。（編輯：陳雅雲）
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