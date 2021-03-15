夢想當人資終被邀面試！公司「一句」藏暗黑套路：會被坑
編輯中心/綜合報導
2021-03-15 00:05:00
不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是抉擇重要關鍵。不過，就有一名女網友指出，最近對人資的工作產生興趣，也幸運被某間飯店邀請前往面試，然而過程中卻產生疑點。
原PO於《Dcard》上發文，表示自己是觀光系畢業的，過往曾在飯店、旅行社、餐廳等地工作過，然而她近期開始對人資的工作產生興趣，但礙於自身沒有相關經驗，導致投完履歷後都沒有消息。不過，最近終於有間飯店邀約她去面試人資職位，「也在電話中先進行初步的面試，約了下禮拜要去跟現場的主管面試」，但因是首次面試人資職缺，這就讓她緊張詢問「因為第一次面試人資，想請教有應徵過人資的大家，面試大概會問哪些問題，有沒有考題，謝謝大家」。但值得注意到的是，原PO事後又在留言區補充，指出「我看工作內容是跟薪酬相關的，但飯店人資有問我對櫃台有沒有興趣，我已有表明不考慮輪班的工作，就不知道到了現場會不會又洗腦我去櫃台」。對此，就有內行人立馬揪出疑點，「看起來是以人資的名義招募櫃檯人員」；甚至有過來人分享類似經歷，「今天也有收到飯店面試人資助理的邀請，立馬查了那間飯店的面試評價，看到上面寫『人資一開始要熟悉各部門的工作，所以要從餐廳外場開始做起』，瞬間都不想去了⋯小心被坑」。此外，還有人貼心分享面試訣竅，直言「看你的人資單位是偏向哪個部分的，招募、薪酬⋯⋯看方向再做準備」、「可以去找勞基法來看，飯店的面試可能會問變形工時排班或加班費之類的，飯店知道妳沒經驗還要面試妳的話，應該不排斥教新人，但如果有一點點的基本知識的話，會比較加分！我就是這樣面上人資的喔」。（編輯：陳雅雲）