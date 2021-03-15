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NOW早報／面試官考試喊「妳全對」！求職妹一看真相臉綠

編輯中心/綜合報導

2021-03-15 06:00:00

▲一名女網友日前面試時，狂被面試官「洗臉」，豈料隔天卻收到錄取通知，讓她不知道該不該報到，貼文一出，也有內行人抖真相。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲網友分享自己去面試考試時全對，讓她非常興奮。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自pixabay）
面試官考試喊「妳全對」！求職妹回家秒臉綠　內行揭真相
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面試是求職最重要的一個環節，其除了給公司主管留下良好的第一印象，有些職缺也必須考試來考驗專業能力。近日，就有網友分享自己去面試時，面試官告訴他「考試全部都對」，讓她非常高興，沒想到回家見到「一幕」令她超擔心，貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「今天接近中午時段去面試，面試過程還算順利，前面也有先考試，面試官也說我全對！要我回去等通知，他們內部還要再討論一下，結果下午就發現對方已經關閉職缺了，然後我沒收到錄取通知........嗚嗚嗚是不是無望了」。
▲有網友無奈表示，自己面試時，新公司打給前主管，後者的1句話，就簡單讓他的工作機會飛了，過程曝光也掀起討論。（示意圖／取自Unsplash）
▲面試官表示考試全對，但內部還要再討論，求職妹回家一看卻發現職缺已經關閉。（示意圖／取自Unsplash）
貼文一出，網友紛紛回應「可能公司在評估，先暫時關閉職缺不收履歷，一周內如果沒通知，建議再寄email或電話詢問」、「面試結果不一定那麼快告知，我就有遇過等了1個月才通知我被錄取」、「我通常遇到這種的隔一天就會通知我錄取欸！」「好的職缺通常會先關閉職缺，開會調整人員工作安排，然後三天內電話通知報到時間」。
另外，也有不少過來人分享經驗「應該是覺得今天有找到他們要的人了，還沒通知有可能還在評估要哪個，也許符合條件的有兩三個，再等等吧，就算不錄取應該也會禮貌性的通知你」、「別太擔心，意思是今天面試的人有他們要的，先關閉職缺，你還是在考慮名單內，我就是這樣的」、「應該是對方在評估幾位合適人選，也許你就是錄取的那一位」。
今日天氣／東北季風減弱　北台氣溫回升
今（15）日東北季風減弱，風向轉為偏東到東南風，北台灣氣溫回升，白天變得較為舒適，北部及東半部高溫約24到26度，中南部則在27至29度，各地早晚仍有涼意，低溫約16到19度；由於水氣偏少，各地大多為晴到多雲，僅東部及東南部有零星短暫雨，清晨東北部也有零星降雨的機會。
IKEA敦北店展店23年　4月26日熄燈
IKEA臉書粉絲頁14日晚間宣布，陪伴台北市民23年的IKEA敦北店，將在4月26日熄燈、跟大家說再見。至於原因則未透露。
▲IKEA臉書粉絲頁14日晚間宣布，陪伴台北市民23年的IKEA敦北店，4月26日熄燈。（圖取自facebook.com/IKEA.Taiwan）
▲IKEA臉書粉絲頁14日晚間宣布，陪伴台北市民23年的IKEA敦北店，4月26日熄燈。（圖／取自IKEA.Taiwan臉書）
北捷連2日收恐嚇信　廁所垃圾桶、消防栓箱列安檢重點
台北捷運公司分別12日、13日接獲恐嚇信件，隨即通報行控中心、捷運警察並向警方報案，北捷強調，全線車站人員配合警方加強警戒，目前營運正常。
▲台北捷運公司分別12日、13日接獲恐嚇信件，所幸未釀成意外。（圖／NOWnews資料圖片）
▲台北捷運公司分別12日、13日接獲恐嚇信件，所幸未釀成意外。（圖／NOWnews資料圖片）
AZ疫苗釀血栓恐影響醫護接種意願　莊人祥：沒壓著他們打
台灣引進11.7萬劑AZ新冠肺炎疫苗，不過近期歐洲傳出接種AZ疫苗後出現血栓事件，已有多國暫停施打，是否會影響台灣接種計畫？中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥昨（14）日回應，目前沒有直接證據顯示血栓與疫苗有關，會等歐洲藥品管理局調查結果出爐後再評估，至於醫護人員要不要施打，會尊重他們的意願。
▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥14日回應AZ疫苗接種計畫。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥14日回應AZ疫苗接種計畫。（圖／指揮中心提供）
不倫醜聞纏身！日媒爆福原愛「恐丟東京奧運工作」
福原愛、江宏傑婚變疑雲未解，女方前陣子被拍到與男性友人同遊橫濱，儘管隨後澄清自己沒有出軌，仍飽受外界抨擊、輿論撻伐，還傳出福原愛要把孩子帶回日本讀書。近來就有日媒指出，深陷不倫風波的福原愛，可能會丟失她原本在東京奧運的工作。
▲福原愛最新訪問曝光。（圖／福原愛推特）
▲福原愛恐丟東京奧運工作。（圖／福原愛推特）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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