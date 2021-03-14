點雙球冰淇淋「分開裝」！下秒結帳卻氣炸 神邏輯網笑歪
編輯中心/綜合報導
2021-03-14 23:25:57
冰淇淋甜甜的滋味與綿密的口感，讓許多人愛不釋手。近日，就有網友分享，他常去某間冰淇淋店，每支單球冰淇淋70元、雙球則是80元，但卻有奧客留下負評，只因為「點雙球冰淇淋，要求甜筒分開裝後，竟被收140元！」讓他相當傻眼，貼文一出，也引起網友熱議。
原PO在《爆怨公社》表示，他偶爾會前往某家冰淇淋店買點心，覺得味道相當不錯，有次心血來潮，準備給老闆娘評價，卻發現有奧客留下的負評，只見評論上寫著，「單球70／雙球80，手工的冰淇淋不錯吃，但雙球用甜筒分開裝，竟然算140元，建議先跟客人說明比較好！」這讓原PO相當傻眼。貼文曝光後，許多網友看到如此離譜的邏輯都忍不住說，「店內價目表清清楚楚：單球70，雙球80，用兩個甜筒是單球價格沒毛病啊！！難道買奶茶可以要求奶跟茶分開裝嗎（傻眼）？」另外，其他人也紛紛回應，「笑死，這是自以為聰明吧」、「分開裝就是單球了，不是嗎」、「我以為我數學不好已經很蠢了，結果有人不止數學不好，連邏輯也有問題」、「不然你第二球用手拿膩？」、「貪便宜的心態」、「這次我挺店家，可憐店家了...」、「這邏輯，真的慘了」。（編輯：許智超）