偷偷與前任聯絡！男友用「1軟體」她傻眼：比網購APP還扯

現代社群軟體發展相當迅速，不少情侶之間會察看彼此手機聊天紀錄，就怕兩人關係間多了一個第三者。近日，就有網友發現男友私下跟前女友聯絡，但她也相當疑惑「因為各種聯絡資訊都被封鎖了」，沒想到男友竟說出1種軟體，讓她不禁直呼

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