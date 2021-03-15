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偷偷與前任聯絡！男友用「1軟體」她傻眼：比網購APP還扯

編輯中心/綜合報導

2021-03-15 00:30:17

▲一名網友發文抱怨，表示朋友已經有男友了，卻還是常常和其他異性出門，讓她有些看不下去。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲有網友發現，男友竟然私下跟前女友聯絡，而且聯絡方法讓她相當傻眼。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
現代社群軟體發展相當迅速，不少情侶之間會察看彼此手機聊天紀錄，就怕兩人關係間多了一個第三者。近日，就有網友發現男友私下跟前女友聯絡，但她也相當疑惑「因為各種聯絡資訊都被封鎖了」，沒想到男友竟說出1種軟體，讓她不禁直呼「還真的想不到」。
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原PO在《Dcard》表示，最近瘋傳的網購APP還不是最扯的，她接著提到，某天晚上男友先睡著了，她心血來潮地就拿了對方的手機看，沒想到竟在他與弟弟妹妹的對話訊息中，發現他跟前女友還有聯絡，男友醒後立刻問「是不是還有和前任聯絡？」而對方並沒有否認。
▲男友透露，是用音樂串流平台與前任聯絡。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲男友透露，是用音樂串流平台與前任聯絡。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
但原PO感到相當困惑，因為她之前就要男友把「臉書、LINE、IG、電話都封鎖」，男友這時才透露是用音樂軟體，「因為這音樂軟體有一個叫『一起聽』的功能，類似可以開個電台，然後讓人加進來一起聽音樂，裡面可以傳訊息聊天」。
原PO聽完也當場傻眼，「男友手機也沒有裝這個音樂軟體，都是用電腦，也沒有留下任何紀錄，他不講我還真的是完全想不到欸」，當晚她也提出分手，並強調「大家如果覺得另一半怪怪的，最好查一下他們的所有APP」。對此，網友們也紛紛回應，「這個也太讓人意外」、「我以為賣場的已經是最扯的了」、「傻眼，這樣也可以」。（編輯：許智超）
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