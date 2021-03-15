外送平台突然開始走下坡？眾吐「致命關鍵」：完全沒辦法
編輯中心/綜合報導
2021-03-15 10:44:57
外送平台近幾年超夯，民眾只要在家用APP點餐，美味餐點就會送到家門口，簡直是懶人福音，不過，近日卻有不少外送員在各大社團喊「顧路顧到飽」、「不想跑了，兩小時只有一單」等等，引發不少討論。
一名外送員在「外送員的奇聞怪事」貼文指出「是不是外送平台開始走下坡了？為什麼兩小時只有一單，天氣這麼熱，顧路顧到都飽了，最近在想是不是真的該去找一份正職的工作，這樣下去養不活自己啊」！貼文一出，網友紛紛回應「三小時兩單路過」、「最近真的很難跑....又被砍薪」、「真的狂顧路，訂單好少啊」、「怎麼那麼多人說在顧路，但我這邊跑蠻順的啊」、「昨天三小時才一單，都不知道怎麼生活了」、「我也是都沒單，很難跑」。不過，也有不少人點出關鍵「外送是看區域的啊，會不會是你跑的那區域外送員太多了」、「我看還是很多人在點啊，朋友也都有在用，外送員太多吧」、「外送員太多+1路上遇到一堆夥伴」、「外送員太飽和，單都散光了」、「實在沒辦法，看區域性，同一時段太多外送員上線就這樣」、「外送還是比自己出去買的小眾，外送員太多一起上線，單就散光了」。（編輯：張嘉哲）