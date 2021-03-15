投履歷爽被邀面試！見「1細節」嚇壞 內行急喊：絕對雷
編輯中心/綜合報導
2021-03-15 11:39:10
找工作的首要工作就是將撰寫完整的履歷投放到各個公司職缺，接著靜候通知面試，而通常都會在通知面試的幾間公司中，選中幾間自己喜歡的、有興趣的去面試。對此，就有網友分享自己收到面試通知，但卻因為看到「1細節」而猶豫要不要去，貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「本人目前在職中，最近投了一些履歷，陸續有收到一些面試通知，但收到後看了一下公司資本額跟員工人數反而有點怕怕的，例如有一間是員工人數4人，資本額300萬，比起現在待的公司少很多，就會覺得進去之後，員工福利會不會沒保障啊？還是我想太多」。貼文一出，網友紛紛回應「這絕對超雷，快點逃」、「小企業你做的事情會變更多，員工這麼少，不會只做份內的事情」、「雖然初期面試是沒特別在看資本額，但面試後可以感受到公司資本額大小的差異，建議還是走大公司」、「隨時會倒閉，沒有保障，千萬別去」。也有人分享經驗表示「資本額300萬/員工4人真的快逃欸！我第一份工作就差不多是這樣的組合，為了節省人事成本會無預警叫你走人，一個月給妳3萬的薪水，假設摳到爆又違法地沒有加班費，當公司現金流不夠又經營不善虧本，誰會最先受害？答案就是員工，現在在大公司福利真的完全是天堂，而且擺脫倒垃圾洗廁所之類非職務內容的爛事。（編輯：張嘉哲）