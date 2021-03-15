買洗衣球回家爽用！兒驚吐「一句」媽冒冷汗：這誤會大了

近日「洗衣球」超夯，其發明讓不少家庭主婦洗衣更加省力，小小一顆就能洗完整桶衣服，另外，也有推出一款「去污洗衣球」，放進洗衣機之後，能更加強去污的功能，近日也有不少人購買使用。近日，一名人妻就分享自己買了去污洗衣球回家之後，卻被兒子「一句話」嚇到全身冒冷汗，後來才發現搞了個烏龍，貼文引發熱議。

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原PO在「爆廢公社二館」貼文指出，買了洗衣球放在洗衣籃，準備下次洗衣服一起丟進洗衣機裡，結果我兒子突然很急的跑來說「媽媽我們家有病毒」，原PO問號的回應「哪裡？好可怕，你怎麼知道是病毒？」兒子很確定的表示「是！那就是病毒」。

隨後原PO也詢問女兒表示「弟弟說什麼病毒你知道嗎？」姊姊便回答「弟弟說看到洗衣籃有洗衣球，說那個是新冠肺炎的病毒」此時，媽媽才了解，原來是自己買的洗衣球形狀長的太像病毒的造型，害兒子誤會，這也讓她哭笑不得說「整個被兒子打敗了，洗衣球長這樣錯了嗎？因為兒子一句話的堅持，冒了一身冷汗」。

▲網友分享自己買了洗衣球之後，兒子卻誤認這是新冠病毒。（圖／爆廢公社二館）

貼文一出，網友紛紛回應「笑死洗衣球長這樣？太像了吧」、「真的有像病毒欸」、「原來是洗衣球，這誤會可大了，但代表小孩有認真上課，還知道病毒長怎樣」、「

我也是用這洗衣球XD」、「我家也是用這個洗衣球，還不錯」、「真的有像，小孩童言童語真可愛。」（編輯：張嘉哲）